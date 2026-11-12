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賴瑞隆後援會幹部遭控涉動保處弊案 競總：已請辭、尊重司法

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市政府動保處爆發前處長葉坤松涉嫌收賄、護航業者取得動物展演許可的重大貪瀆弊案，檢方日前起訴5人，國民黨高雄市議員白喬茵再爆料，涉案業者幕後股權與全國寵物商業同業公會聯合會理事長蘇方誠有所關聯，而蘇方誠正是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆後援會的榮譽總會長，對此賴瑞隆競選總部晚間也做出回應。

賴瑞隆競選總部表示，「蘇方誠日前已請辭後援會職，相關案件已進入司法程序，尊重司法機關的調查」。

高雄地檢署日前偵結動保處弊案，起訴書指出，前處長葉坤松涉嫌收受業者招待、洩漏審查委員名單，配合業者指定審查人選，另有吳姓教授涉嫌收受業者9萬元協助撰寫營運計畫書後，又擔任審查委員護航業者通過展演許可，獲取211萬餘元門票收入，全案5人遭起訴、5人獲緩起訴。

議員白喬茵指出，起訴內容提及的「蘇姓業者」，涉嫌招待前動保處長上酒店、指定審查委員護航「天使＆惡魔寵物互動園區」過關，而出資涉案園區的台灣皇爵，其法人股東之一「金王子」董事長正是蘇方誠，且蘇方誠又擔任賴瑞隆寵物商業同業公會後援會榮譽總會長。

白喬茵質疑，賴瑞隆若讓這些業者的聲音左右動保政策，未來動保處恐淪為「動物營利處」，要求賴瑞隆說清楚起訴書中的蘇姓業者是否就是後援會幹部、是否知情蘇方誠與涉案園區的關係，以及未來能否以最嚴格標準要求繁殖、販售及展演業者落實動物福利。

白喬茵表示，寵物業者是落實動物福利的重要一環，但繁殖業者若缺乏數量及進出口控管，非法繁殖、販售未受嚴懲，甚至棄養無法生育的犬貓，只會讓流浪動物問題惡化，展演業者若只想在最小空間塞進最多動物牟利，也必然遭市民唾棄。

蘇方誠（左1）曾任賴瑞隆後援會榮譽總會長，但賴瑞隆競總今天回應蘇已請辭。記者巫鴻瑋／翻攝
蘇方誠（左1）曾任賴瑞隆後援會榮譽總會長，但賴瑞隆競總今天回應蘇已請辭。記者巫鴻瑋／翻攝

賴瑞隆 後援 幹部

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