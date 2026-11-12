枯枝樹葉物濫倒山區影響空汙 夫妻月入800萬 菘強董座50萬交保

台北地檢署獲報指出，菘強、橙鎰等公司負責人吳承朋夫妻，領有廢樹枝清除許可證，但未取得廢棄物處理許可，吳男為節省成本，在新店山區租用土地，違法給園藝業者清除的廢樹枝傾倒，每月不法獲利700至800萬元；保七總隊昨搜索約談22人到案，吳男今天移送複訊後，檢方依違反廢棄物清理法諭令50萬交保。

同案約談吳承朋妻子葉乃綪30萬交保、協豐企業社負責人徐協良30萬交保、吳承朋胞弟吳建宏10萬交保、菘強財務人員周晉慧10萬交保。其餘員工、司機分別以5至15萬元交保。

據調查，吳承朋是菘強、橙鎰橙鈿公司及泰利企業社負責人，他涉以清除許可為掩護，私下與「巧園」等園藝業者配合，以不開立聯單、收取較低費方式，將園藝業者砍下的樹枝、樹葉等廢棄物，違法載運至新店山區堆置；如園藝業者毋須載運，吳承朋也會讓外車開來傾倒，差別在於價碼不同。

為避免堆置大量廢棄物遭發現，吳承朋與協豐企業社合作，由協豐企業社將廢棄物運往中南部濫倒。據了解，若園藝業者是與公家機關配合清除樹枝，需要聯單報銷費用，吳承朋則會將廢棄物載往合法的回收機構堆置，要如何傾倒都看業者需求而定。

吳承朋、葉乃綪等人自2025年迄今，平均每月有超過400車次載運廢樹枝、樹葉到新店山區土地，每月犯罪所得700至800萬元，由於大量廢棄物長期堆置空地，造成空氣汙染，現場甚至有乾樹枝冒煙情形，有公共危險疑慮，保七總隊經過長期蒐證，報請檢察官周彤芬指揮偵辦。

檢察官昨依違反廢棄物清理法，指揮保七總隊刑警大隊、板橋警分局、海山警分局兵分22路搜索，拘提吳承朋、葉乃綪、吳建宏等5人、另傳喚17人到案。