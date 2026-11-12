選戰倒數16天！士林2里長候選人涉賄遭押一個多月 今各獲30萬交保

台北市士林夜市商圈聯合會理事長、士林區義信里長候選人蘇文山，被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，9月25日遭收押禁見，蘇的背後金主，士林神農宮董事長、舊佳里長參選人何逸松也在10月2日遭收押禁見。2人經羈押40多天，均向法院聲請停止羈押，士林地院今裁准各以30萬元具保，限制住居、出境及出海。

檢方調查，蘇文山（60歲）今年4月間在士林夜市附近餐廳席開8桌高檔餐宴，招待轄區內具有投票權的里民免費飲宴，檢方9月25日聲押禁見蘇男獲准。專案小組擴大偵辦，比對扣押證物與相關卷證，進一步掌握何逸松（61歲）是餐會的實際出資者與籌辦共犯。

專案小組10月1日持士林地院核發的搜索票，至何逸松的住居所及辦公室等處搜索，現場查扣手機、筆記本等相關證物。

檢方複訊後，認定何逸松涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，10月2日凌晨向法院聲押禁見獲准。

士林神農宮董事長何逸松董事長（中）涉嫌當蘇文山幕後金主向里民行賄，遭搜索收押41天。法院今天裁准30萬元交保停止羈押，並限制住居、出境及出海。圖／創世基金會提供