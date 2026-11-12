金門地方選舉首件賄選案偵結！鎮代候選人買票遭逮 與樁腳雙雙起訴

距離年底地方選舉投票日不到20天，金門地檢署偵辦金湖鎮民代表選舉賄選案，查獲本屆金門地方公職人員選舉首件偵結起訴的賄選案件，林姓金湖鎮民代表候選人為求順利當選，涉嫌自今年5月起提供資金，透過樁腳以每票3000元向選民買票，已有2名選民收受賄款，另有3人因尚未決定而未收錢，檢方偵查終結後，今天依違反《公職人員選舉罷免法》對林姓候選人及王姓樁腳提起公訴，兩人目前均在押，今天移審金門地方法院。

金門地檢署指出，本案由檢察官指揮法務部調查局福建省調查處及金門縣警察局金湖分局共同偵辦，檢調追查發現，林姓候選人為爭取選票，自今年5月起提供買票資金，指示王姓樁腳在金湖鎮尚義等地區，向具有投票權的王姓選民行賄，以每票3000元作為對價，要求支持特定候選人。

檢方查出，王姓樁腳先後向2名選民交付賄款，兩人也允諾支持並收下現金，另有3名選民雖被接觸，但表示仍需考慮，並未收受款項。林姓候選人事後雖因故收回部分買票資金，仍遭警調循線追查，進而揭發整起賄選案。

全案偵查終結，檢方認定林姓候選人及王姓樁腳均涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票交付賄賂罪，依法提起公訴，並將兩名在押被告移審金門地方法院；至於收受賄款的2名選民，檢方則分別予以緩起訴處分。

金門地檢署表示，本案是金門地區本屆地方公職人員選舉首件偵查終結並提起公訴的賄選案件，距離投票日已不到20天，檢方將持續強力查察賄選，絕不寬貸；也呼籲民眾若發現疑似現金買票、暴力介入選舉或其他不法情事，應勇於檢舉，共同維護公平、公正的選舉環境。