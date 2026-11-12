警察值勤爆虐狗⋯持木棍圓鍬暴打47秒 犬隻慘叫「雙眼掛血漬」

桃園市警員詹順翔2023年間涉嫌虐狗，值勤時兩度以木棍及圓鍬揮擊流浪犬，過程長達47秒全被監視器拍下，期間還不時伴隨狗狗的悲鳴聲，事後被依動物保護法開罰1萬5千元。他提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院地方庭審理，認定桃園動保處裁處程序合法合規，一審判他敗訴。

詹原為桃園市警局交通大隊警員，2023年7月16日於大溪移置保管場值勤。當日下午，詹發現移置場闖進一隻流浪犬，竟抄起木棍及圓鍬追打、揮擊犬隻，後經內部檢舉調查屬實，動保處除對詹裁處1萬5千元，也命他不得再飼養或認養收容動物。

詹不服動保處開罰及飼養、認養禁令，提行政訴訟抗罰，請求撤銷。詹喊冤，他只是要製造聲響驅趕，並沒有真的打到犬隻，況且移置場常有流浪犬闖入，導致他被蚊蟲叮咬或遭犬隻追逐，先前也已窮盡通報動保處捕捉卻未果，為避免被攻擊只能出手，屬正當防衛。

動保處則指出，根據監視器拍下的案發現場，流浪犬當時是躲藏在角落，並無追趕而侵害或危及到詹的生命；影像中也可以看到詹出手敲打犬隻，甚至伴隨狗狗的慘叫聲，詹的說詞並不可信。

北高行地方庭多次勘驗監視器畫面，只見流浪犬在聽到詹的腳步聲時，便已轉身離開，詹卻手持棍棒跟上犬隻並痛擊7秒，接著又騎車改拿圓鍬折返揮擊2次、約40秒，合計施虐47秒；期間，流浪犬3度發出悲鳴。

另根據隔日出勤的林姓同事也證稱，他在同年月17日上午確實有看到該流浪犬受傷爬行，眼下還有2道血漬。

北高行地方庭認為，流浪犬未有攻擊情事，詹並無需要防衛或避難的情況，且他還特地騎車拿圓鍬二度揮擊犬隻，虐狗事證明確，動保處考量犬隻受害程度未達嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動保法裁罰、命不得飼養動物，相關處分均無違誤，程序合法合規，判詹敗訴。本件仍可上訴。