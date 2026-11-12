快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

聽新聞
0:00 / 0:00

警察值勤爆虐狗⋯持木棍圓鍬暴打47秒 犬隻慘叫「雙眼掛血漬」

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

桃園市警員詹順翔2023年間涉嫌虐狗，值勤時兩度以木棍及圓鍬揮擊流浪犬，過程長達47秒全被監視器拍下，期間還不時伴隨狗狗的悲鳴聲，事後被依動物保護法開罰1萬5千元。他提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院地方庭審理，認定桃園動保處裁處程序合法合規，一審判他敗訴。

詹原為桃園市警局交通大隊警員，2023年7月16日於大溪移置保管場值勤。當日下午，詹發現移置場闖進一隻流浪犬，竟抄起木棍及圓鍬追打、揮擊犬隻，後經內部檢舉調查屬實，動保處除對詹裁處1萬5千元，也命他不得再飼養或認養收容動物。

詹不服動保處開罰及飼養、認養禁令，提行政訴訟抗罰，請求撤銷。詹喊冤，他只是要製造聲響驅趕，並沒有真的打到犬隻，況且移置場常有流浪犬闖入，導致他被蚊蟲叮咬或遭犬隻追逐，先前也已窮盡通報動保處捕捉卻未果，為避免被攻擊只能出手，屬正當防衛。

動保處則指出，根據監視器拍下的案發現場，流浪犬當時是躲藏在角落，並無追趕而侵害或危及到詹的生命；影像中也可以看到詹出手敲打犬隻，甚至伴隨狗狗的慘叫聲，詹的說詞並不可信。

北高行地方庭多次勘驗監視器畫面，只見流浪犬在聽到詹的腳步聲時，便已轉身離開，詹卻手持棍棒跟上犬隻並痛擊7秒，接著又騎車改拿圓鍬折返揮擊2次、約40秒，合計施虐47秒；期間，流浪犬3度發出悲鳴。

另根據隔日出勤的林姓同事也證稱，他在同年月17日上午確實有看到該流浪犬受傷爬行，眼下還有2道血漬。

北高行地方庭認為，流浪犬未有攻擊情事，詹並無需要防衛或避難的情況，且他還特地騎車拿圓鍬二度揮擊犬隻，虐狗事證明確，動保處考量犬隻受害程度未達嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動保法裁罰、命不得飼養動物，相關處分均無違誤，程序合法合規，判詹敗訴。本件仍可上訴。

流浪狗示意圖，非新聞當事犬隻。聯合報系資料照
流浪狗示意圖，非新聞當事犬隻。聯合報系資料照

虐狗 警察 流浪犬

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

熱心網紅花18萬買狗肉車救狗 動物義工批替狗販牟利：助長黑產

愛犬被老爸打死 兒子「大義滅親」報警控違反動物保護法

職章丟書記官幫蓋44張搜拘票 「最懶檢察官」吐心聲：分產離婚雙打擊

野柳過境候鳥遭遊蕩貓捕食鳥友拍下慘狀 鳥會籲人道移置盡速納管

相關新聞

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

經營超過40年的「邱素貞瑜伽天地」10年前無預警停業，上百名學員權益受損，台灣消費者保護協會替692名學員提團體訴訟求償2.9億元，最高法院今判邱素貞瑜伽天地應給付3957萬2173元，全案確定。

台中驚悚白骨命案…討25萬拿保鮮膜封口、童軍繩勒斃同事 狠男全認罪

台中霧峰區去年10月驚傳白骨棄屍案，檢警追查發現洪姓男子向李姓前同事催討25萬元債務未果，竟約出對方後持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃再棄屍，李的遺體被發現時4肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方依殺人罪嫌起訴洪；台中地院今開庭，洪男全部坦承、認罪。

寶林茶室案倖存者控放任脫產 北市法務局：無當事人提出聲請假扣押

台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，台北地院今審理判決，不過，倖存的受害者黃姓女子認為判太輕，更批台北市府法務局沒有第一時間做假扣押，導致讓負責人脫產等；法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無當事人提出聲請假扣押。

影／曾詐高凌風入獄…更生黨主席才喊不買票 今涉賄選遭聲押

更生黨主席吳軾子登記參選連江縣議員，未開設政治獻金專戶，以私人可掌控帳收受捐贈經費，且另以贈送保溫瓶賄選，以及虛偽遷徙戶籍取得投票權，台北地檢署與連江地檢署昨天共同偵辦，搜索約談9名被告到案，檢方訊後諭令吳軾子30萬元交保，但因覓保無著，檢察官向法院聲請羈押。

寶林茶室釀6死…衛生局罰706萬只追到1千元 將查負責人是否脫產

針對寶林茶室發生重大食安事件，台北市政府衛生局2次對寶林餐飲事業股份有限公司裁罰706萬元，寶林逾期未繳移送強制執行；法務部行政執行署台北分署執行衛生局的公法欠款，僅徵起法人項下1000多元，行政執行署要調查負責人黎仿軒有無藏匿資產或脫產。

新店山區淪廢樹枝棄置場！每月逾400車次傾倒估賺約800萬 檢警22路搜索

新北市新店山區一片土地遭違法堆置大量廢樹枝、樹葉，業者吳承朋涉嫌利用清除許可掩護、規避合法處理成本，違法收受、堆置廢棄物，每月超過400車次密集傾倒廢棄物，初估每月不法所得高達700萬至800萬元。台北地檢署昨依違反廢棄物清理法指揮保七總隊刑警大隊、板橋警分局、海山警分局兵分22路執行搜索，拘提5人、傳喚17人到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。