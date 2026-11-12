職章丟書記官幫蓋44張搜拘票 「最懶檢察官」吐心聲：分產離婚雙打擊

苗栗地檢署檢察官黃智勇涉將職章交由書記官保管，授權代蓋准駁44件搜索票、拘票聲請，並在擔任公訴檢察官期間3次遲誤蒞庭，被移送懲戒。懲戒法院職務法庭今開庭，黃致歉坦承違失，但解釋是因歷經父親分配財產不公、離婚等雙重打擊，導致失眠症狀加劇進而失職；庭後，他也向媒體表示將尊重法院判決。

黃智勇自1998年8月12日起在苗檢擔任檢察官迄今，曾4度入圍主任檢察官候選名單，但未雀屏中選。沒想到，他卻接連被爆出失職行為，經檢察官評鑑委員會調查後認定有廢弛職務情事，且違反檢察官倫理規範情節重大，報請法務部移送懲戒法院。

調查指出，2019年10月至2023年12月間，黃智勇於偵查組期間擅將職章交由書記官，在未親自閱卷的情況下，以電話口頭或文字告知准駁決定，並授權書記官代蓋，以此方式處理法警聲請搜索票、拘票，前後合計44次。

此外，黃去年轉任公訴檢察官後，更有3次「搞消失」遲未蒞庭，其中2次因書記官聯絡才匆匆趕到，還有1次直接放法官鴿子，改由其他檢察官代班。

懲戒法院今開庭審理，黃智勇表示想向法官、書記官及法務部、參審員等人道歉，因他個人失職增加大家的工作量，但也解釋這幾次出狀況與他失眠加劇有關，並娓娓道出他內心話。

黃解釋，從小就是自我要求很高的小孩，一路從建中考上台大，也是從考大學前一天開始失眠至今。原本工作生活如常，卻因父親分配財產不公、與妻子離婚等打擊，導致他嚴重失眠，並有失職情況發生。

黃說明，他請書記官代蓋職章的44案中，以毒品案占24件為大宗，另有7件為賭博案、3件為竊盜案、2件為恐嚇取財案，其餘如詐欺取財、家暴、槍砲、兒少性剝削等案，都是相對單純的案子，若碰上重大敏感案件，仍是由他本人親自用印。

至於遲到蒞庭部分，黃智勇指出，法官等了幾分鐘發現他沒出現後，便隨即請書記官致電公訴組主任找人，3次開庭都沒有讓當事人等超過10分鐘，他事後也有親自道歉，認為應無嚴重損害檢察官形象的情形。

黃的律師也喊話，黃智勇過去態度認真，常上班到晚上10、11點才下班回家，從未耽誤工作，且4度入圍主任檢察官，請求法官能審酌黃工作績效及失職肇因。

黃智勇表示，他從內部調查、檢評會到現在開庭始終承認疏失，希望本案可以盡快審結；法務部則表示，針對本件懲處意見將再具狀陳報。