快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

胡瓜錄影挑戰垂降出意外 突失去平衡「頭下腳上」小禎都慌了

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

聽新聞
0:00 / 0:00

寶林茶室案倖存者控放任脫產 北市法務局：無當事人提出聲請假扣押

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市信義區「寶林茶室邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，台北地院今審理判決，不過，倖存的受害者黃姓女子認為判太輕，更批台北市府法務局沒有第一時間做假扣押，導致讓負責人脫產等；法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無當事人提出聲請假扣押。

受害人的黃姓女子赴法院聆判後認為判太輕，更指過程中疏失多，包含法務局沒有在第一時間做假扣押讓負責人脫產，導致後來死者的賠償都是來自犯罪被害人保護協會的補償金、大遠百大時代的公共保險與意外險。

針對外界關切業者財產保全及假扣押問題，法務局說明，市府於事件發生後，就積極評估寶林業者有無資產及假扣押的可行性，並透過社工及法律諮詢管道，向受害者及家屬說明相關法律程序，提供律師費用補助及必要法律協助。

法務局表示，由於民事假扣押，原則上須由具有損害賠償請求權的受害者依法聲請，市府無法直接用市府名義代為聲請，所以才同步協調百貨業者及保險公司，積極尋求實際可行的求償途徑。另依「食品安全衛生管理法」，衛生主管機關為保全違法所得之沒入、追繳或追徵，得依法扣留財產或向行政法院聲請假扣押、假處分，並免提供擔保。

不過，法務局表示，依衛生福利部105年5月19日公告，該規定的適用對象限於辦理工廠登記且資本額1億元以上，並符合相關違法要件的食品業者。經查，寶林茶室的實收資本額未達上述門檻，因而無法依照該條規定發動保全程序。

台北市政府法務局長連堂凱表示，未聲請假扣押部分，事發當下即有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押的意願，並確認相關保險理賠範圍，經確認保險額度可達數億元，且本案在承保範圍內，足以涵蓋理賠範圍，因而當時並無當事人提出聲請假扣押。

連堂凱表示，這名受害的黃小姐有參加消基會的團體訴訟，目前團體訴訟已進入一審程序，過程中已有8位傷者與產險公司達成和解。他說，若黃小姐表示尚未拿到賠償，可能是現階段尚未能與業者及保險公司達成和解。若最終仍無法取得共識，將由法院依法判決；待判決確定後，再依判決結果及相關法律關係辦理賠償事宜。

連堂凱說，由於傷者目前是參加消基會的團體訴訟，因此相關律師及訴訟費用等，均由消基會協助處理。

據了解，黃小姐曾在民國114年8月30日與台北市社會局攜手舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，希望各界更重視食品安全，並藉此感謝事件中辛勤的市府團隊與醫護人員。

2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染釀6死。聯合報系資料照
2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染釀6死。聯合報系資料照

假扣押 中毒 受害者 寶林茶室 邦克列酸

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

寶林茶室案釀6死一審輕判 北市府：重大食安事件應加重刑責

寶林茶室負責人判刑1年10月　被害人：實在太輕非常震驚

她去找沈伯洋聊食安！寶林茶室6死案…傷者嫌判太輕：下階段要洗腎

寶林茶室釀6死…衛生局罰706萬只追到1千元 將查負責人是否脫產

相關新聞

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

經營超過40年的「邱素貞瑜伽天地」10年前無預警停業，上百名學員權益受損，台灣消費者保護協會替692名學員提團體訴訟求償2.9億元，最高法院今判邱素貞瑜伽天地應給付3957萬2173元，全案確定。

台中驚悚白骨命案…討25萬拿保鮮膜封口、童軍繩勒斃同事 狠男全認罪

台中霧峰區去年10月驚傳白骨棄屍案，檢警追查發現洪姓男子向李姓前同事催討25萬元債務未果，竟約出對方後持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃再棄屍，李的遺體被發現時4肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方依殺人罪嫌起訴洪；台中地院今開庭，洪男全部坦承、認罪。

寶林茶室案倖存者控放任脫產 北市法務局：無當事人提出聲請假扣押

台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，台北地院今審理判決，不過，倖存的受害者黃姓女子認為判太輕，更批台北市府法務局沒有第一時間做假扣押，導致讓負責人脫產等；法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無當事人提出聲請假扣押。

影／曾詐高凌風入獄…更生黨主席才喊不買票 今涉賄選遭聲押

更生黨主席吳軾子登記參選連江縣議員，未開設政治獻金專戶，以私人可掌控帳收受捐贈經費，且另以贈送保溫瓶賄選，以及虛偽遷徙戶籍取得投票權，台北地檢署與連江地檢署昨天共同偵辦，搜索約談9名被告到案，檢方訊後諭令吳軾子30萬元交保，但因覓保無著，檢察官向法院聲請羈押。

寶林茶室釀6死…衛生局罰706萬只追到1千元 將查負責人是否脫產

針對寶林茶室發生重大食安事件，台北市政府衛生局2次對寶林餐飲事業股份有限公司裁罰706萬元，寶林逾期未繳移送強制執行；法務部行政執行署台北分署執行衛生局的公法欠款，僅徵起法人項下1000多元，行政執行署要調查負責人黎仿軒有無藏匿資產或脫產。

新店山區淪廢樹枝棄置場！每月逾400車次傾倒估賺約800萬 檢警22路搜索

新北市新店山區一片土地遭違法堆置大量廢樹枝、樹葉，業者吳承朋涉嫌利用清除許可掩護、規避合法處理成本，違法收受、堆置廢棄物，每月超過400車次密集傾倒廢棄物，初估每月不法所得高達700萬至800萬元。台北地檢署昨依違反廢棄物清理法指揮保七總隊刑警大隊、板橋警分局、海山警分局兵分22路執行搜索，拘提5人、傳喚17人到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。