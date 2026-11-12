寶林茶室案倖存者控放任脫產 北市法務局：無當事人提出聲請假扣押

台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，台北地院今審理判決，不過，倖存的受害者黃姓女子認為判太輕，更批台北市府法務局沒有第一時間做假扣押，導致讓負責人脫產等；法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無當事人提出聲請假扣押。

受害人的黃姓女子赴法院聆判後認為判太輕，更指過程中疏失多，包含法務局沒有在第一時間做假扣押讓負責人脫產，導致後來死者的賠償都是來自犯罪被害人保護協會的補償金、大遠百大時代的公共保險與意外險。

針對外界關切業者財產保全及假扣押問題，法務局說明，市府於事件發生後，就積極評估寶林業者有無資產及假扣押的可行性，並透過社工及法律諮詢管道，向受害者及家屬說明相關法律程序，提供律師費用補助及必要法律協助。

法務局表示，由於民事假扣押，原則上須由具有損害賠償請求權的受害者依法聲請，市府無法直接用市府名義代為聲請，所以才同步協調百貨業者及保險公司，積極尋求實際可行的求償途徑。另依「食品安全衛生管理法」，衛生主管機關為保全違法所得之沒入、追繳或追徵，得依法扣留財產或向行政法院聲請假扣押、假處分，並免提供擔保。

不過，法務局表示，依衛生福利部105年5月19日公告，該規定的適用對象限於辦理工廠登記且資本額1億元以上，並符合相關違法要件的食品業者。經查，寶林茶室的實收資本額未達上述門檻，因而無法依照該條規定發動保全程序。

台北市政府法務局長連堂凱表示，未聲請假扣押部分，事發當下即有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押的意願，並確認相關保險理賠範圍，經確認保險額度可達數億元，且本案在承保範圍內，足以涵蓋理賠範圍，因而當時並無當事人提出聲請假扣押。

連堂凱表示，這名受害的黃小姐有參加消基會的團體訴訟，目前團體訴訟已進入一審程序，過程中已有8位傷者與產險公司達成和解。他說，若黃小姐表示尚未拿到賠償，可能是現階段尚未能與業者及保險公司達成和解。若最終仍無法取得共識，將由法院依法判決；待判決確定後，再依判決結果及相關法律關係辦理賠償事宜。

連堂凱說，由於傷者目前是參加消基會的團體訴訟，因此相關律師及訴訟費用等，均由消基會協助處理。

據了解，黃小姐曾在民國114年8月30日與台北市社會局攜手舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，希望各界更重視食品安全，並藉此感謝事件中辛勤的市府團隊與醫護人員。