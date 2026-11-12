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新店山區淪廢樹枝棄置場！每月逾400車次傾倒估賺約800萬 檢警22路搜索

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

新北市新店山區一片土地遭違法堆置大量廢樹枝、樹葉，業者吳承朋涉嫌利用清除許可掩護、規避合法處理成本，違法收受、堆置廢棄物，每月超過400車次密集傾倒廢棄物，初估每月不法所得高達700萬至800萬元。台北地檢署昨依違反廢棄物清理法指揮保七總隊刑警大隊、板橋警分局、海山警分局兵分22路執行搜索，拘提5人、傳喚17人到案。

台北地檢署檢察官周彤芬指揮保七總隊刑警大隊、板橋警分局、海山警分局等單位，兵分22路執行搜索，拘提主嫌吳承朋、妻子葉乃綪、胞弟吳建宏、財務人員周晉慧、協豐企業社徐協良等5人到案，今下午移送北檢複訊；另傳喚17名員工、司機、委託崧強清運廢棄物的園藝業者等人到案，其中3名園藝業者請回，其餘人分別以5萬至15萬元交保。

檢警掌握，業者吳承朋夫妻共同經營菘強、橙鎰、橙鈿公司及泰利企業社，雖領有廢樹枝清除許可證，卻未取得廢棄物貯存、處理許可。由於載運廢棄樹枝、樹葉到焚化爐或再利用機構的合法清運費用高，吳男疑為節省成本，在新店山區租用一片土地，違法接受其他業者載運的廢樹枝、樹葉，未開立聯單、收取較低費用讓其他業者堆置廢棄物，另又委託業者協豐企業社將廢棄物運往中、南部。

檢警調查，吳男等人涉嫌從去年起，平均每月有超過400車次載運廢樹枝、樹葉到新店土地，初估每月犯罪所得約700萬至800萬元；大量廢棄物長期堆置空地，不僅造成空氣汙染，現場甚至有乾樹枝冒煙情形，恐有公共危險疑慮。

主嫌吳承朋妻子葉乃綪（右）、財務人員周晉慧（左）遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
主嫌吳承朋妻子葉乃綪（右）、財務人員周晉慧（左）遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

新北市新店山區一片土地遭違法堆置大量廢樹枝、樹葉，主嫌吳承朋的胞弟吳建宏遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
新北市新店山區一片土地遭違法堆置大量廢樹枝、樹葉，主嫌吳承朋的胞弟吳建宏遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

協豐企業社徐協良涉嫌違法將廢棄物運往中、南部，遭檢警拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
協豐企業社徐協良涉嫌違法將廢棄物運往中、南部，遭檢警拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

菘強公司專責人員邱淑英（右二）、員工余瑞珊（右一），周柏蒼（左一），及配合的司機李明皇（左二）、鄭亦呈（中）等人均獲交保。記者張宏業／攝影
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