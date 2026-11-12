連江縣議員選舉爆賄選！送保溫瓶拉票 檢調跨海搜索16處、約談9人

距離地方公職人員選舉投票日僅剩16天，連江縣議員選舉爆出賄選疑雲！連江地檢署與台北地檢署接獲情資，指連江縣議員吳姓候選人涉嫌以贈送保溫瓶等方式賄選，另涉及虛偽遷移戶籍及違法收受政治獻金，檢調昨日跨海同步發動搜索，兵分兩地搜索16處所，約談9名被告及17名證人，經漏夜偵訊後，吳姓候選人等9人均列被告，其中吳姓候選人遭諭知40萬元交保，因無法覓保，檢方已向法院聲請羈押。

連江地檢署指出，日前與台北地檢署分別接獲相關情資，懷疑連江縣議員吳姓候選人等人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》，經調查蒐證後，於昨日共同指揮法務部調查局馬祖調查站、台北市調查處、刑事警察局智慧財產權偵查大隊及連江縣警察局，持法院核發的搜索票，在台灣及馬祖同步展開搜索行動，共搜索16處所，並由桃園地檢署檢察官支援，展現跨區域選舉查察合作。

檢調搜索後，將吳姓候選人等9名被告及17名證人帶回調查，分別由連江地檢署檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎，以及台北地檢署檢察官林岫璁、陳品妤、吳啟維漏夜複訊。

檢方初步認定，9名被告涉嫌罪嫌重大，涉及三大違法態樣，包括涉嫌以贈送保溫瓶等禮品方式拉攏選民，觸犯《選罷法》投票行賄罪；意圖使特定候選人當選，透過虛偽遷徙戶籍取得投票權；以及未經許可設立政治獻金專戶，違法收受政治獻金。

強制處分部分，吳姓候選人經諭知40萬元交保，但因無法找到保人，檢方認為有羈押必要，已由台北地檢署檢察官向台北地方法院聲請羈押。其餘6名被告分別以20萬元、15萬元、10萬元、5萬元、3萬元及2萬元交保，其餘被告則請回。

連江地檢署強調，選舉查察工作已進入關鍵階段，將持續查辦賄選及妨害選舉案件，落實法務部「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」所揭示的區域聯防機制，不因案件跨越海峽或行政區域而有所侷限。檢方提醒，以交付現金、贈送禮品、招待旅遊或餐飲等方式賄選，依法可處3年以上10年以下有期徒刑，並得併科100萬元以上1000萬元以下罰金；意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍，最高可處5年以下有期徒刑。檢方呼籲民眾踴躍檢舉，若查證屬實，最高可領取2000萬元檢舉獎金。民眾可撥打連江地檢署檢舉專線0836-22823（撥通後按9），或法務部檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），也可透過連江地檢署官網的檢舉賄選QR Code線上檢舉。