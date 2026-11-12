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邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

經營超過40年的「邱素貞瑜伽天地」10年前無預警停業，上百名學員權益受損，台灣消費者保護協會替692名學員提團體訴訟求償2.9億元，最高法院今判邱素貞瑜伽天地應給付3957萬2173元，全案確定。

邱素貞瑜伽天地創辦人邱素貞40多年前在台推廣瑜珈，被稱為「華人瑜珈」推手，透過朋友介紹認識陳玉芬，兩人成功打響知名度，而邱素貞退休後，將事業全權交由陳玉芬，但公司倒閉後，陳玉芬潛逃出境遭通緝，她當時表示是到澳洲照顧罹癌的丈夫，未來一定會回台灣處理，但至今未歸。

消保會主張，邱素貞瑜伽天地全台擁有多家分店，是國內頗負盛名的瑜伽短期補習班，但陳玉芬早知公司財務狀況不佳，但選擇隱瞞，要求員工持續招攬學員，鼓吹學員從短期會員轉為終身會員，學員預付款項購買課程，還有人向融資公司貸款支付學費，未料業者2016年4月27日無預警宣告歇業，導致學員無課可上，更面臨信用卡和融資公司追債。

消保會認為，邱素貞瑜伽天地、陳玉芬故意侵害學員權利，共替692名學員提團體訴訟，請求賠償4800餘萬元學費、違約金等，另加5倍懲罰性賠償金，總金額達近2.9億元。

業者認為，此案純屬消費者和公司間的契約糾紛，無關侵權行為，因此不適用消保法懲罰性賠償金的要件，再者依最高法院見解，懲罰性賠償金不包括債務不履行的責任，請求法院駁回訴訟。

一審台北地院判業者應給付1970萬餘元，但二審廢棄發回更審；台北地院更一審認為，瑜伽公司2016年4月27日無預警歇業，旗下分店和教育中心均遭撤銷立案處分，消費者請求損害賠償有理由，經審酌消保會提供的各消費者和瑜伽公司簽訂的契約、上課證、收據等，計算後判決邱素貞瑜伽天地應賠償3721萬2631元。

案件上訴，消保會再追加債務不履行損害共75萬209元，及5倍懲罰性賠償金共375萬1045元。高院認為，邱素貞瑜珈公司無預警歇業，顯然無法再提供後續課程，應依規定賠償消費者損害。

經計算後，高院認定除更一審判准3721萬2631元的課程損失外，消費者仍可再向公司請求235萬9542元的課程損失，其餘主張及對陳玉芬等請求部分仍駁回。案件上訴，最高法院今認為高院判決沒有違誤，駁回上訴，邱素貞瑜伽天地應給付3957萬2173元，全案確定。

邱素貞瑜伽天地。圖／台北市教育局提供
邱素貞瑜伽天地。圖／台北市教育局提供

邱素貞瑜伽天地。聯合報系資料照
邱素貞瑜伽天地。聯合報系資料照

邱素貞 消費者 最高法院

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