寶林茶室案釀6死一審輕判 北市府：重大食安事件應加重刑責

2024年寶林茶室案釀6死24傷，北院今一審宣判，依照過失致死罪判處負責人黎仿軒1年10月徒刑、代班廚師胡清富判8月等。北市府表示，重大食安事件應加重刑責，持續協助受害者求償。

北市府指出，寶林茶室事件造成多人傷亡，對受害者及家屬帶來難以彌補的傷痛，市府深感痛心，並認為現行「食品安全衛生管理法」相關刑責仍有提高必要，以強化法律嚇阻效果。市府也強調，事件發生以來，持續積極協助受害者及家屬求償，目前已有22人達成和解獲償，6件行政裁罰也均依法移送強制執行。

外界關切假扣押問題，市府表示，雖然依法無法代替受害者聲請民事假扣押，但第一時間即主動評估可行性，並提供法律協助，更積極協調百貨業者及保險公司，透過保險理賠、消費爭議調解及團體訴訟等管道，協助受害者爭取實質賠償。

至於稽查採樣爭議，市府表示，當時業者涉嫌刻意隱匿資訊，影響現場採樣，衛生局稽查人員仍採集相關檢體，並驗出邦克列酸，成為後續司法偵辦的重要證據。市府將持續精進食安稽查機制，全力協助受害者及家屬爭取應有權益。

法務局表示，2024年事件發生以來，市府即透過跨局處合作，結合民間團體資源，積極協助受害者及家屬爭取賠償。目前由消費者文教基金會代表31名受害者及家屬提起的團體訴訟，已有22人達成和解獲償，包括8名傷者及14名亡者家屬，另有9名傷者仍在訴訟程序中。市府將持續與消基會合作，關注後續求償進度，盼受害者及家屬儘速獲得妥適賠償。

法務局強調，刑事責任追究、行政裁罰執行及民事損害賠償，分屬不同法律程序，市府均持續依法積極處理。在行政裁罰方面，衛生局依法作成的6件行政裁罰，均於裁處後2個月內移送法務部行政執行署強制執行，最快僅18天完成移送，並無延誤。至於後續財產調查、查封及強制執行程序，則由行政執行署依法辦理，市府持續配合追蹤執行情形。

法務局表示，假扣押並非受害者獲得賠償的唯一途徑。考量寶林茶室自身財產狀況及後續賠償能力，市府積極邀集百貨業者、保險公司及相關專家學者召開協調會議，確認相關責任保險涵蓋本次食品中毒事故，協助建立理賠管道。其中，6名死亡被害者的家屬，已有5名透過消費爭議調解與保險公司達成和解，另1名家屬亦透過後續協商，與保險公司及業者達成和解。

北市府強調，食品安全是政府必須嚴格把關的底線，對於造成重大傷亡的食安事件，應有更具嚇阻力的法律責任，才能真正保障民眾生命健康。