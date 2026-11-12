雲林蔡姓原住民議員候選人涉幽靈人口賄選 連同樁腳共2人羈押禁見

雲林縣第八選區蔡姓原住民議員候選人，與母親、樁腳，涉以現金賄賂9名選民從外縣市遷入雲林取得投票權，雲林檢警偵辦，今天蔡姓候選人及張、李兩名樁腳，雲林地方法院下午召開羈押庭，法官裁定蔡、張2人羈押，李男則限制住居並限制出境出海，應定期報到。

檢方指出，蔡男疑由媽媽、鍾女、張男提供戶籍，再透過李男從今年1至7月以「寄居」名義，招攬9名選民分別從宜蘭、南投、屏東、新竹等地遷入雲林，並以5千至2萬元金額作為期約投票，檢察官指揮警調昨天帶回16人訊問。訊後，蔡姓候選人的母親及鍾女10萬元交保，蔡姓候選人及張、李3人則被依違反選罷法向雲林地方法院聲請羈押禁見。

雲林地院今天下午開庭審理，蔡男全盤否認犯行，但與同案多名遷徙戶籍者及競選團隊人員的證述不符，且在檢警查緝時，蔡涉拖延時間、聯繫他人，同時將手機對話紀錄刪除，法官認為有羈押並禁止接見通信之必要，裁定羈押禁見。

至於張男雖於羈押訊問時坦承犯行，但與偵查的供述前後不一，加上張男在蔡家的公司擔任要職、關係緊密，交情久遠，有勾串及滅證之虞，因此也裁定羈押禁見。

雲林地院表示，李男雖有逃亡及勾串滅證之虞，但偵審期間大致坦承犯行，供述雖與候選人有落差，但與相關證人相符，勾串滅證可能性已降低，裁定限制住居8個月，每週五17時前至轄區派出所報到，同時禁止接觸本案共犯及證人，並限制出境、出海8月，如不服本裁定，10日內提出抗告。

對此，蔡男委任律師表示，莫讓羈押成為影響人民參政權的手段，將提出抗告。