快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

胡瓜錄影挑戰垂降出意外 突失去平衡「頭下腳上」小禎都慌了

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林蔡姓原住民議員候選人涉幽靈人口賄選 連同樁腳共2人羈押禁見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣第八選區蔡姓原住民議員候選人，與母親、樁腳，涉以現金賄賂9名選民從外縣市遷入雲林取得投票權，雲林檢警偵辦，今天蔡姓候選人及張、李兩名樁腳，雲林地方法院下午召開羈押庭，法官裁定蔡、張2人羈押，李男則限制住居並限制出境出海，應定期報到。

檢方指出，蔡男疑由媽媽、鍾女、張男提供戶籍，再透過李男從今年1至7月以「寄居」名義，招攬9名選民分別從宜蘭、南投、屏東、新竹等地遷入雲林，並以5千至2萬元金額作為期約投票，檢察官指揮警調昨天帶回16人訊問。訊後，蔡姓候選人的母親及鍾女10萬元交保，蔡姓候選人及張、李3人則被依違反選罷法向雲林地方法院聲請羈押禁見。

雲林地院今天下午開庭審理，蔡男全盤否認犯行，但與同案多名遷徙戶籍者及競選團隊人員的證述不符，且在檢警查緝時，蔡涉拖延時間、聯繫他人，同時將手機對話紀錄刪除，法官認為有羈押並禁止接見通信之必要，裁定羈押禁見。

至於張男雖於羈押訊問時坦承犯行，但與偵查的供述前後不一，加上張男在蔡家的公司擔任要職、關係緊密，交情久遠，有勾串及滅證之虞，因此也裁定羈押禁見。

雲林地院表示，李男雖有逃亡及勾串滅證之虞，但偵審期間大致坦承犯行，供述雖與候選人有落差，但與相關證人相符，勾串滅證可能性已降低，裁定限制住居8個月，每週五17時前至轄區派出所報到，同時禁止接觸本案共犯及證人，並限制出境、出海8月，如不服本裁定，10日內提出抗告。

對此，蔡男委任律師表示，莫讓羈押成為影響人民參政權的手段，將提出抗告。

雲林第八選蔡姓區原住民議員候選人涉以現金招攬外縣市原民遷藉投票，今天連同張姓樁腳，兩人羈押禁見。圖／雲林地檢署提供
雲林第八選蔡姓區原住民議員候選人涉以現金招攬外縣市原民遷藉投票，今天連同張姓樁腳，兩人羈押禁見。圖／雲林地檢署提供

幽靈人口 樁腳 議員 2026九合一選舉 雲林縣選舉 賄選

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

雲林原民議員候選人涉以每票5千至2萬招攬「幽靈人口」蔡姓候選人及母親聲押、交保

基隆某里長候選人送紅包、招待旅遊涉賄選 防串滅證法官裁定羈押禁見

嘉檢警調破獲竹崎鄉代候選人現金賄選　候選人聲押禁見

謝典霖涉賄及詐取公款遭延押2月 母親鄭汝芬研議抗告

相關新聞

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

經營超過40年的「邱素貞瑜伽天地」10年前無預警停業，上百名學員權益受損，台灣消費者保護協會替692名學員提團體訴訟求償2.9億元，最高法院今判邱素貞瑜伽天地應給付3957萬2173元，全案確定。

台中驚悚白骨命案…討25萬拿保鮮膜封口、童軍繩勒斃同事 狠男全認罪

台中霧峰區去年10月驚傳白骨棄屍案，檢警追查發現洪姓男子向李姓前同事催討25萬元債務未果，竟約出對方後持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃再棄屍，李的遺體被發現時4肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方依殺人罪嫌起訴洪；台中地院今開庭，洪男全部坦承、認罪。

寶林茶室案倖存者控放任脫產 北市法務局：無當事人提出聲請假扣押

台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，台北地院今審理判決，不過，倖存的受害者黃姓女子認為判太輕，更批台北市府法務局沒有第一時間做假扣押，導致讓負責人脫產等；法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無當事人提出聲請假扣押。

影／曾詐高凌風入獄…更生黨主席才喊不買票 今涉賄選遭聲押

更生黨主席吳軾子登記參選連江縣議員，未開設政治獻金專戶，以私人可掌控帳收受捐贈經費，且另以贈送保溫瓶賄選，以及虛偽遷徙戶籍取得投票權，台北地檢署與連江地檢署昨天共同偵辦，搜索約談9名被告到案，檢方訊後諭令吳軾子30萬元交保，但因覓保無著，檢察官向法院聲請羈押。

寶林茶室釀6死…衛生局罰706萬只追到1千元 將查負責人是否脫產

針對寶林茶室發生重大食安事件，台北市政府衛生局2次對寶林餐飲事業股份有限公司裁罰706萬元，寶林逾期未繳移送強制執行；法務部行政執行署台北分署執行衛生局的公法欠款，僅徵起法人項下1000多元，行政執行署要調查負責人黎仿軒有無藏匿資產或脫產。

新店山區淪廢樹枝棄置場！每月逾400車次傾倒估賺約800萬 檢警22路搜索

新北市新店山區一片土地遭違法堆置大量廢樹枝、樹葉，業者吳承朋涉嫌利用清除許可掩護、規避合法處理成本，違法收受、堆置廢棄物，每月超過400車次密集傾倒廢棄物，初估每月不法所得高達700萬至800萬元。台北地檢署昨依違反廢棄物清理法指揮保七總隊刑警大隊、板橋警分局、海山警分局兵分22路執行搜索，拘提5人、傳喚17人到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。