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每票最高3000元！仁愛鄉代表候選人涉賄 樁腳遭羈押禁見

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛鄉民代表選舉爆出現金買票及幽靈人口案！南投檢警調昨天搜索34處地點，約談20餘人，其中紀姓候選人涉嫌透過樁腳以每票1000元至3000元向選民買票，遭檢方聲押後，法院裁定15萬元交保，周姓樁腳則遭羈押禁見；另名白姓候選人涉嫌將親人戶籍虛遷入選區，也遭檢方偵辦。

南投地檢署指出，檢方日前接獲南投縣某鄉民代表候選人涉嫌現金買票及虛遷戶籍情資，由檢察長周士榆指派檢察官簡汝珊偵辦，11日指揮調查局、刑事警察局及南投縣警局等單位，持法院核發的搜索票搜索34處，約談20餘人，查扣現金4萬2200元，其中9000元是選民主動繳回的賄款。

檢方查出，紀姓候選人涉嫌交付現金給周姓等3名樁腳，由周姓樁腳以每票1000元至3000元為對價，要求選民投票支持紀姓候選人。檢察官偵訊後，認為紀、周2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押。

法院開庭後，裁定周姓樁腳羈押禁見，紀姓候選人則以15萬元交保並限制住居。周姓樁腳的胞弟及另名楊姓樁腳，檢方分別諭知5萬元及3萬元交保，其餘選民均請回。

除了現金買票，檢方也查獲另一起幽靈人口案。白姓鄉民代表候選人為順利當選，涉嫌將多名親人的戶籍從實際居住的外縣市，虛遷入自己位於選區內的戶籍地址，藉此取得該選區投票權。

檢察官偵查後，認定白姓候選人等人涉嫌妨害投票未遂，審酌犯罪情節及犯後態度，對白姓候選人妹妹諭知1萬元緩起訴處分，白姓候選人3萬元交保，其餘親人則各以1萬元交保。

南投檢警調偵辦仁愛鄉民代表選舉現金買票及虛遷戶籍案搜索34處地點，約談20餘人，查扣現金4萬2200元。聯合報系資料照
南投檢警調偵辦仁愛鄉民代表選舉現金買票及虛遷戶籍案搜索34處地點，約談20餘人，查扣現金4萬2200元。聯合報系資料照

樁腳 周士榆 南投

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