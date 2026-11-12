影／曾詐高凌風入獄…更生黨主席才喊不買票 今涉賄選遭聲押

更生黨主席吳軾子登記參選連江縣議員，未開設政治獻金專戶，以私人可掌控帳收受捐贈經費，且另以贈送保溫瓶賄選，以及虛偽遷徙戶籍取得投票權，台北地檢署與連江地檢署昨天共同偵辦，搜索約談9名被告到案，檢方訊後諭令吳軾子30萬元交保，但因覓保無著，檢察官向法院聲請羈押。

吳軾子過去曾參選連江縣長，此次參選議員打出「不買票賄選、不宴客送禮、不攻擊對手」為口號，希望爭取取選民認同，沒想到涉賄遭檢調拘提，他昨晚雙手上銬被調查局移送北檢，低頭快走未發表意見。

同案約談的吳軾子特助陳藝心、昔日同學曹淑官等人，分別以2至20萬元交保，其餘被告請回。

據了解，法律系畢業的吳軾子原名劉秋貴，多年前因違法攬訟被判拘役，喪失報考律師資格，曾擔任法律事務所副所長，對外自稱吳律師，還上節目擔任「律師名嘴」，並冒充律師接案收費，卻沒出庭或幫忙撰寫訴狀。連知名已故藝人高凌風，也被騙上千萬元。

吳軾子出獄後，創立「更生黨」並擔任主席，強調將為全國數十萬更生人來奔走，爭取應有權益，另也擔任網媒「台灣好報」副社長。

吳軾子以贈送保溫瓶等方式進行賄選，且意圖使特定候選人當選，找更生黨員遷戶籍到馬祖，虛偽取得投票權，以及未經許可設立專戶收受政治獻金，違反政治獻金法。北檢與連江地檢署昨指揮調查局馬祖站、台北市調查處及刑事局智財大隊，分別在台灣與連江搜索16處地點、約談9被告與17名證人到案。

全案經連江地檢署檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎及台北地檢署檢察官林岫璁、陳品妤、吳啟維漏夜複訊後，認吳軾子等9人違反選罷法，諭令全數交保。