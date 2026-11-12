台中驚悚白骨命案…討25萬拿保鮮膜封口、童軍繩勒斃同事 狠男全認罪

台中霧峰區去年10月驚傳白骨棄屍案，檢警追查發現洪姓男子向李姓前同事催討25萬元債務未果，竟約出對方後持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃再棄屍，李的遺體被發現時4肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方依殺人罪嫌起訴洪；台中地院今開庭，洪男全部坦承、認罪。

檢方起訴指出，洪男（31歲）2025年4月間陸續借25萬元給李男，後來洪因為急需用錢，多次向李追討無果，同年9月14日先致電約李出面商討還錢一事，洪卻事先到彰化員林大賣場買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚及口罩，下午再持工具和李在霧峰區見面。

2人討論過程中，洪認為李無還錢意願，在車內持童軍繩綑綁李手、腳，再將雙手，並以眼罩套住對方雙眼，持保鮮膜纏繞其口鼻、雙眼，並以童軍繩勒住李頸部，並猛力朝椅背拉、同時以膝蓋頂著椅背。

檢警發現，洪以每次約10秒頻率，連續勒住李脖子數次直到他沒反應才停止，洪再還開車到附近郊區將李扛上邊坡後推落，行凶後逃逸、棄車；直到10月25日，民眾行霧峰區高爾夫球場附近山區釣魚聞到臭味，才在路旁邊坡下的山溝草叢內發現李的骨骸。

因遺體腐爛嚴重，腰部以上幾已成白骨，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月；洪行凶後四處借宿友人家，檢警持拘票在龍井區逮到人，檢方依殺人罪嫌起訴他。

台中地院今開庭，洪男對檢方起訴沒有意見，並表示「我承認。」

審判長田雅心整理兩項爭點，包括洪男是何時產生殺人犯意，以及本案是否適用刑法第59條情堪憫恕減刑事由。