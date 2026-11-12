寶林茶室釀6死…衛生局罰706萬只追到1千元 將查負責人是否脫產

針對寶林茶室發生重大食安事件，台北市政府衛生局2次對寶林餐飲事業股份有限公司裁罰706萬元，寶林逾期未繳移送強制執行；法務部行政執行署台北分署執行衛生局的公法欠款，僅徵起法人項下1000多元，行政執行署要調查負責人黎仿軒有無藏匿資產或脫產。

寶林茶室台北市信義區A13店2024年3月爆發食物中毒案，陸續造成6人死亡、27人受傷，黎仿軒今天一審判決有罪。

食安事件爆發後，台北市衛生局介入稽查、蒐證，發現業者營業多處違失，翌月即對寶林開出5筆、共406萬元的罰單；2025年2月，衛生局再對寶林開罰300萬元，2次累計罰鍰金額706萬元，不過，黎仿軒均未遵期繳納，案子移送台北分署執行。

執行官調查寶林名下資產，查出法人帳項內僅有現金1000元，發出查扣命，未執行的餘款，會繼續通知黎仿軒出面說明要求提出償還計畫，並啟動公權力調查黎有無相關脫產、藏匿資產情事，不排除依強制執行法祭拘提手段，甚至聲請管收黎。

事實上，寶林另有未替員工投保勞保等裁罰之公法欠款，由於行政執行順序為「勞保優於食安」，即追償勞保欠費先於食安欠費，台北分署已優先徵起勞保相關欠款30萬元。

此外，登記在寶林公司名下的1部汽車積欠部分交通罰鍰未繳，由交通部公路監理機關移送執行，台北分署均繼續強制執行執行案。