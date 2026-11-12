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基隆某里長候選人送紅包、招待旅遊涉賄選 防串滅證法官裁定羈押禁見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區張姓里長候選人發「父親節」200元紅包，檢方認定涉嫌賄選，向基隆地方法院聲請羈押。法官訊問後，以張男犯罪嫌疑重大，且有湮滅或勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

基隆地檢署接獲多人檢舉，張姓里長候選人涉嫌以招待旅遊、發放現金紅包等方式賄選，指派檢察官吳季侖指揮基隆地區警調組成專案小組偵辦，並在昨天前往張男辦公處所和住處搜索，查扣相關證物，傳喚或通知張男及選民共24 人到案說明，製作筆錄後移送檢方偵辦。

檢方指出，張姓里長候選人今年8月9日在社區發展協會會員大會，以慶祝父親節為由，涉嫌發放200元紅包給有投票權的男性。今年9月12日張男社區舉辦遊覽活動，雖有預收費用，但在出遊期間又全額退費。

檢方認定張男兩項行為都是賄求選民投票支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權之人交付賄賂罪，偵訊後聲請羈押禁見，其餘選民及證人請回。

羈押庭法官審理後指出，依檢察官提出的相關事證，可認張男涉犯選罷免法第99條第1項犯罪嫌疑重大，且有事實足認為張有湮滅或勾串證人之虞，若未羈押顯難進行追訴，有羈押必要性，因此依刑事訴訟法規定裁定羈押，並禁止接見通信及禁止收授物件。

基隆市七堵區張姓里長候選人，涉嫌發200元「父親節」紅包給有投票權的男性，舉辦遊覽預收費用又退費，檢方認涉嫌賄選聲押。基隆地方法院法官審理後，裁定羈押。聯合報系資料照
基隆市七堵區張姓里長候選人，涉嫌發200元「父親節」紅包給有投票權的男性，舉辦遊覽預收費用又退費，檢方認涉嫌賄選聲押。基隆地方法院法官審理後，裁定羈押。聯合報系資料照

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