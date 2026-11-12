愛犬被老爸打死 兒子「大義滅親」報警控違反動物保護法

林姓男子今年1月間持續毆打家犬10分鐘致死，他兒子返家發現愛犬死亡，「大義滅親」報警。彰化地方法院審結。依犯動物保護法判處林男拘役30日，併科罰金20萬元。可上訴。

根據彰化地檢署簡易判決處刑書指出，林男飼養土狗名為「NANA」，今年1月間某日下午接連用棍子毆打土狗的身體和嘴部，事後未能提供妥善照顧，致土狗在同日下午死亡，林男的兒子返回住處發現愛犬死亡，報警處理。林男到案後坦承不諱，又有相關物證可稽，堪認與他的自由與事實相符，犯嫌堪以認定。

彰化地院刑事簡易判決表示，土狗遺體已由林男的兒子領回，並交由動物葬儀社處理，而林男明知身為飼主應提供家犬妥善照顧，避免遭受虐待或傷害，且不得虐待或傷害所飼養家犬，林男所為已違反動保法，故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌，逕以簡易判決處刑如主文。