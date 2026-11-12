29秒能破窗偷4萬？法官不信！二審揪出衣著差異大逆轉改判無罪

沈姓男子被控去年4月間開母親轎車前往南瀛天文館停車場，破窗後竊取李姓女子車內4萬元，一審被判6月，他喊冤原審僅以監視器中竊嫌髮型、身形與他相似而定罪，二審勘驗其衣著有異，也懷疑短短29秒間完成破窗、翻找提包內現金並攜離現場等一連串行為，質疑其行竊時間點，最後判沈無罪。

沈否認犯罪，指案發當日母親將車子借給別人開。他說，原審僅以勘驗影片中竊賊髮型、身形與他相似，即認定他是竊賊，但他沒近視、沒戴眼鏡，與勘驗影片中有戴眼鏡及口罩竊賊並不相符。他也說，因勘驗影片畫面有遭樹木遮擋，只能看到竊賊走到自己所開車輛靠近車頭處就看不到了。

檢方指出，沈髮型、身型、穿著與南瀛天文館停車場監視器畫面擷圖中男子相符，可認他即為當天出現在南瀛天文館停車場著黑色外套、平頭男子。檢方也說，沈之前也駕駛母親的轎車，破壞他人轎車車窗後，竊取副駕駛座包包內現金而經嘉義地檢署起訴。

案發時，警方也聯繫停放停車場內的另輛轎車洪姓車主，他表示，當日偕同妻子進入停車場欲駕車離開時，即發現停在車子左側的李女轎車副駕駛座玻璃遭打破。

台南高分院合議庭指出，警方並未依法通知洪製作筆錄，是否有無目睹何可疑嫌疑人或跡證等詳情，且經合議庭依職權傳喚洪，也因其已舉家前往國外工作而無法到庭。

同時，依勘驗監視器結果可知，男子於去年4月13日14時54分21秒，曾一度走至李車與洪車中間，然於相隔約不到半分鐘同日14時54分50秒，已從兩車中間走出，之後轉向李車頭後，短暫消失於樹影中，惟嗣後又從李車車頭方向出現，並於越過洪車後，朝洪車右側方向消失。

合議庭認為，男子有機會接觸到李車副駕駛座車窗時間，僅有同日14時54分21秒至14時54分50秒之短短29秒間，能否在如此短暫時間內，完成擊破李車副駕駛座車窗、翻找置於車內提包內現金並攜離現場等一連串行為，令人懷疑。

況且，男子從兩車中間走出後，雖有短暫遭樹影遮住，但竊賊位在李車車頭處，且旋朝緊鄰李車右側停放的洪車右方移動，皆未見其有再靠近李車副駕駛座附近。從監視器影像畫面，實難看出男子有何破壞李車副駕駛座車窗、並竊取其內財物情形。

同時，合議庭當庭勘驗沈警詢錄影畫面，顯示他未戴眼鏡，且穿著黑色外套有愛迪達商標、袖子處並有白色條紋。比對南瀛天文館監視器影像畫面，男子有配戴眼鏡、口罩，看不出實際長相，且所著深色外套，並無相關商標及白色條紋，無從遽認沈即是行為人。