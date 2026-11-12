搶海景第1排！大武崙沙灘旁平房法拍 底價56萬 他出價228萬才買到手

基隆市大武崙沙灘附近，1間土地13.37坪的1樓建物屋主，因涉犯毒品案未繳罰鍰1438萬元，房子被行政執行署拍賣。今天首拍底價56萬元，因為是「海景第一排」，吸引19組買家搶拍，最後以228萬元賣出。

行政執行署宜蘭分署今天表示，宜蘭分署及基隆辦公室昨天同步辦理「雙11」五打七安拍賣會，並在開拍前與農業部林業及自然保育署宜蘭分署合作，辦理反詐及業務宣導活動。宜蘭分署分署長王金豐與林業保育署宜蘭分署副分署長鄧江山表示，兩分署未來將密切合作，進行判決沒收林材變價程序。

雙11拍賣焦點是基隆市安樂區湖海路二段150之1號的臨海建物，宜蘭分署說，屋主因為涉犯毒品案件，遭裁罰1438萬餘元，因未繳納遭移送執行，昨以底價56萬元首拍。

宜蘭分署說，在這棟建物的屋內，即見看見屋外沙灘及壯闊海景，這棟建物過去曾開店舖賣冰淇淋，因為是拍定後點交物件，發生紛爭的機會低，因為在拍賣前，有多人前往實地查看，並詢問書記官投標事宜。

昨天拍賣時，共計吸引19組人馬投標「搶」這間房子。投標者中有名衝浪愛好者，想要買下這間房子，當做以後同好的據點，因為低價是56萬元，他出價超過100萬，但沒想到這麼搶手，沒有買到。

宜蘭分署說，投標者中共有4人出價超過200萬元，最後由1名住在基隆的男子，以228萬元得標。

拍定人說，他很想買下這間房子，怎麼運用要再想一想。投標前他去「問神明」，獲指示要出價200萬元，但因在地友人跟他說，很多人來看這間房子，擔心沒買到，所以決定再加碼到228萬元，如願得標。

基隆大武崙商圈周邊一家健身運動生活館，因欠繳勞健保費58萬多元未繳納，遭移送執行。宜蘭分署10月間查封跑步機、滑步機、腹肌訓練椅、坐姿二頭肌舉彎機、直立式健身車等28類健身器材，昨天首拍，歷經18次競價才分出勝負，最終以12萬5000元拍定。

簡姓男子因欠繳交通罰鍰352筆、共54萬多元未繳納，名下位在基隆安一路284巷約29.69坪建物，昨也以底價149萬元首拍，最終以160萬5000元拍定。欠繳勞健保費556萬多元的一家保全公司，名下NISSAN轎車昨也被拍賣，以3萬5000元拍定。

行政執行署宜蘭分署拍賣一家健身運動生活館的28類健身器材，歷經18次競價，最終以12萬5000元拍定。圖／宜蘭分署提供

行政執行署宜蘭分署拍賣一家健身運動生活館的28類健身器材，歷經18次競價，最終以12萬5000元拍定。圖／宜蘭分署提供

行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市大武崙沙灘附近的1樓建物，底價56萬元，吸引19組買家搶拍，最後以228萬元拍定。圖／宜蘭分署提供