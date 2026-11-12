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黃國昌「金釵」僅參加廈門獅子會旅遊被辦反滲透？新北檢：非案件全貌

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸，涉嫌收受陸資介選，受滲透來源指示、委託或資助從事競選行為，遭新北地檢署依涉犯反滲透法等罪約談後，以50 萬元交保及科技監控。事後周女透過知名科技人、民眾黨國家治理學院主任翟本喬怒批檢方，只是為了她去年9月曾到廈門參加一場獅子會會長聯誼會團體旅遊就被查辦，認為是政治恐嚇。對此新北檢回應，「僅個人片面陳述，非案件全貌」。

檢方當初依涉犯反滲透法、個資法、商會法及刑法背信等罪嫌約談周曉芸等14人，訊後周女和同案3名被告，各以50 萬、30萬、30萬、30萬元交保，4人均限制出境、出海及施以科技監控；另有3名被告各以100萬、5萬、3萬元交保。

周曉芸交保後，自稱臉書帳號被封，於是透過翟本喬個人臉書為自己發聲，表示自己光明磊落，不會接受莫須有的指控，更不向政治恐嚇低頭，並自曝這次遭檢舉、查辦的源由，是她去年9月間參加獅子會會長聯誼會的廈門團體旅遊。

周曉芸認為，自己是金門人，金、廈門自古以來往來密切，探親、經商、旅遊都是日常，難道身為金門人去過廈門，就必須背負親共的原罪？正常的團體旅遊被指涉接受境外勢力指示，甚至升級到國安犯罪，民進黨政府難道是在告訴國人，只要去過中國，就可能被當成共諜？相比民進黨過去接連爆發的共諜案件，這樣的政治標準，如何讓人民信服？

周曉芸表示，她會繼續配合司法調查，持續投入地方工作，但自己的人格與清白，不容任何人隨意踐踏，司法應該守護公平正義，而不是讓人民活在恐懼之中。

對此，新北檢回應，周曉芸於社群媒體所述內容僅為係其個人片面陳述，並非檢方偵辦案件全貌，新北檢偵辦本案係依據客觀事證，依法進行調查，並僅因周女曾赴陸旅遊即逕行偵辦。對於周女僅以部分偵查事項推論檢方偵辦動機，與事實不符，特此澄清以免外界誤解。

新北檢強調，檢方辦案均依據客觀事證及相關法律規定，秉持客觀中立、不偏不倚的立場，絕不因涉案人員政治立場、身分或是否參與選舉而有差別待遇，更無所謂「司法介選」情事。至於個案偵查內容，基於偵查不公開原則不便說明。

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸，涉嫌收受陸資介選遭檢方查辦，喊冤自己只是去年9月曾到廈門參加獅子會會長聯誼會團體旅遊，認為是政治恐嚇，對此新北檢回應「僅個人片面陳述，非案件全貌」。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸，涉嫌收受陸資介選遭檢方查辦，喊冤自己只是去年9月曾到廈門參加獅子會會長聯誼會團體旅遊，認為是政治恐嚇，對此新北檢回應「僅個人片面陳述，非案件全貌」。聯合報系資料照

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