寶林室釀6死 業者第一時間清消現場、檢方難追毒菌源頭

寶林茶室毒粿條案釀6死，據了解，業者在案發後第一時間已完成現場清潔消毒，食藥署後續進行環境採檢，未檢出唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌株，知情人士透露，檢方無法查明菌株確切來源。不過，業者將同一包粿條置於室溫下逾63小時未冷藏，加上代班廚師胡清富的手部及糞便檢體均驗出邦克列酸陽性反應，綜合相關事證，認定粿條是在店內受到汙染。

據了解，檢方偵查期間未能查明唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌株的確切源頭，由於業者在案發後第一時間已完成現場清潔消毒，食藥署後續進行環境採檢，也未檢出相關菌株。

檢方偵查期間調閱廚房監視器發現，2024年3月16日晚間8時許至19日上午11時許，業者將同一包粿條放置在室溫下，至少逾63小時未冷藏保存，並持續用於製作餐點。17日至19日共售出13份粿條餐點，其中19日用餐的顧客有2人中毒死亡。

檢方起訴時指出，遠東百貨信義A13每日結束營業後即關閉空調，案發期間平均氣溫從約17度升至24度，再降至15度，加上主廚周日豪、工讀生阮氏明英及代班廚師胡清富等人下班前，以水柱沖洗廚房地面，汙水經粿條置物籃旁的水溝排放，使廚房形成悶熱潮濕、溫度先升後降的環境，符合唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌株生長及產生邦克列酸毒素的有利條件。

衛福部食藥署指出，邦克列酸是由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌株產生的毒素，容易在中性、低鹽、溫暖潮濕環境下生成，且具有高度耐熱性，一旦產生，即使高溫烹煮也難以破壞毒性。濕粿條若長時間存放於濕熱環境，恐促使菌株繁殖並產生毒素。

此外，檢方採驗代班廚師胡清富的手部及糞便檢體，均呈邦克列酸陽性反應，綜合粿條長時間未冷藏保存、廚房環境及相關採驗結果等事證，認定粿條是在寶林茶室店內受到汙染。