男吃火鍋偷放蟑螂腳裝病拚免單 詐欺罪起訴

高雄伍姓男子今年6月前往某知名連鎖火鍋店用餐，竟將預藏的蟑螂腳混入冰淇淋中，並佯稱身體不適就醫，藉此詐取店家代墊醫藥費並免去4000多元餐費。雄檢依詐欺取財罪嫌起訴。

高雄地檢署起訴書指出，伍男6月17日晚間7時47分前往高雄市苓雅區中山二路某間知名連鎖火鍋店用餐。但他在食用冰淇淋時，將預先藏放的蟑螂腳放入其中，並刻意告知其他客人與店員。

檢方調查，伍男隨後向店員佯稱身體不適，前往阮綜合醫院就醫，並要求店長給付慰問金。邵姓店長當下同意代墊醫藥費新台幣551元，且未向伍男索取4052元餐費。

不過，邵姓店長事後調閱店內監視器畫面，發現是伍男自行將蟑螂腳放入冰淇淋中，始知受騙。邵姓店長向伍男追討代墊的醫藥費與餐費未果，向高雄市政府警察局苓雅分局報警處理。

檢方偵結後，認定伍男意圖為自己不法所有，以詐術使人交付財物與獲取財產上不法利益，其行為觸犯刑法第339條第1項普通詐欺取財罪嫌，依法提起公訴。