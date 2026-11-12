史書華被指「社運陳建州」認受辱求償70萬 黑粉喊冤：類比他熱心公益

網紅「盾牌牙醫」史書華與一名林姓女網友反目，不滿對方貼文指控他「帶頭肉搜霸凌」，還指他是「社運圈陳建州」、罵他「敗類」等語，認為相關言論侵害他名譽權，提告求償70萬元。台北地院今首度開庭，林女出庭喊冤，主張她是要類比史像藝人陳建州（黑人）一樣「熱心公益」。

林女表示，她過去曾參加過史書華的團購，算是粉絲一枚，直到史先前用他大頭貼幫拳擊女將林郁婷「AI換臉」炎上，她才真正感到失望脫粉，並在社群發文質疑「如果換臉的是你女兒」等語，卻反被史認為她攻擊小孩，雙方就此撕破臉。

2024年10月20日，林女發文控訴稱，近期有許多假帳號到她社群留言，內容甚至曝光她小孩的名字及學校，懷疑史書華創建的粉絲社群肉搜她家人，痛批史「帶頭肉搜霸凌」、「想用這種下三濫的方式威脅閉嘴」。

史書華不甘受辱，分別提起刑事告訴、民事訴訟。林女透露，刑事部分她先前已獲不起訴處分；民事部分，今天則是第一次開庭；至於史本人則未現身，僅委由律師到庭。

史書華的律師指出，林女除了「帶頭肉搜霸凌」貼文外，還曾將史的照片與藝人陳建州合成對比，意圖影射史涉「#MeToo」等性騷風波，或罵史為「敗類」，相關言論均已侵害史的名譽權，因此提告求償70萬元精神慰撫金，並要求撤除貼文。

針對肉搜霸凌一說，林女回擊，史書華過去在社群內曾稱「大家都以為只有貓貓（即網紅四叉貓）會肉搜」，更一度指明她現實生活中的人妻身份「台北市許太太」等語，尤其她從未在公開貼文中透露個資，種種事跡足以證明史會肉搜。

林女也指出，而她之所以會轉發陳建州與史書華的合成圖、稱史為「社運圈陳建州」，純粹是因陳認識很多名人，不僅有高度媒體曝光又熱心公益，認為兩者間有相似之處才拿來類比，不然她根本不知道陳有何性騷黑歷史。

林女喊冤，她所張貼的言論，只是對公眾人物的評論，沒有要妨害史書華名譽的意思。庭訊歷時約半小時結束，法官定明年1月14日續行開庭，全案候核辦。

網紅「盾牌牙醫」史書華遭指「社運圈陳建州」認受辱，提告林姓女網求償70萬元。圖／翻攝自林女社群