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新北男對店員飆三字經！法院認「不致貶損人格」判無罪

中央社／ 新北12日電

新北1名男子去年在電信門市不滿久候飆罵店員三字經，遭告公然侮辱。法院認為，男子是一時氣憤宣洩情緒，非持續言語攻擊，也不致貶損人格，冒犯程度未逾越一般可忍受範圍，判決男子無罪。

根據新北地院判決書，張姓男子去年10月前往新北市某電信門市辦理業務時，因不滿久候，想插隊詢問門市人員問題卻遭制止，張男氣得飆罵「幹你娘」等字眼，遭門市人員提告刑法公然侮辱罪。

法官審理後認為，是否構成侮辱應從表意脈絡整體觀察，若僅因言詞文字用語負面、粗鄙，就一律以公然侮辱罪論處，恐會使這條規定成為髒話罪。

法官舉例，在街頭以言語嘲諷他人且當場見聞者不多，或在社群媒體中常見負面留言，雖會造成他人一時不快或難堪，但未必會直接貶損他人社會名譽或人格。尤其在衝突當場，若只以短暫言語或手勢宣洩不滿，非反覆、持續謾罵，難直接認定是故意貶損他人社會名譽。

法官檢視案發時的錄音，張男認為門市人員服務態度不佳，一時氣憤而口出三字經等情緒性用詞，言語攻擊時間屬短暫，也非透過文字或在電子設備上持續為之，冒犯及影響程度並未逾越一般人可合理忍受的範圍。

法官指出，該詞語固然具冒犯意味，但不致貶損該店員的人格及社會評價，反而是旁人會對張男個人修養產生負面看法。張男行為頂多讓該店員主觀感受不快，尚難認應受刑罰處罰。全案可上訴。

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