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8月9日開會 基隆里長候選人送男會員200元「父親節」紅包 檢認涉賄選聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區張姓里長候選人， 在8月9日社區發展協會舉辦會員大會時，以慶祝父親節為由涉嫌發放200元紅包給有投票權的男性。9月12日舉辦遊覽活動，預收費用但出遊時全額退費，檢方認涉嫌賄選，今天偵訊後，向法院聲請羈押張男。

基隆地檢署日前接獲多人檢舉，張姓里長候選人涉嫌以招待旅遊、發放現金紅包等方 式賄選，指派檢察官吳季侖指揮基隆地區警調組成專案小組偵辦。

專案小組昨天前往張男候選人辦公處所和住處搜索，查扣相關證物，並經傳喚、通知張男及選民共24 人到案說明，製作筆錄後移送檢方偵辦。

檢察官複訊後，查出張男為求順利當選，8月9日利用社區發展協會舉辦會員大會機會，在會場以慶祝父親節為由，逐一向有投票權的男性選民，各發放現金200元的紅包尋求支持 。

社區9月12日舉辦遊覽活動，採取預先收取費用，但在旅遊期間全額退費給里民，檢方也指是賄求選民投票支持行為 。

檢察官訊問後，認定張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法 第99條第1項，對於有投票權之人交付賄賂罪嫌疑重大， 且有事實足認有勾串共犯、證人之虞，今向基隆地方法院聲請羈押禁見，其餘選民及證人請回。

基隆市七堵區張姓里長候選人，涉嫌發200元紅包給有投票權的男性。9月12日辦遊覽預收費用又退費，檢方認涉嫌賄選，今向法院聲請羈押。聯合報系資料照
基隆市七堵區張姓里長候選人，涉嫌發200元紅包給有投票權的男性。9月12日辦遊覽預收費用又退費，檢方認涉嫌賄選，今向法院聲請羈押。聯合報系資料照

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