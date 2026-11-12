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16歲少年騎車超速慘摔死「路面凹凸不平」...台中市府判國賠354萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中16歲黃姓少年半夜騎車經南屯區時，因路面凹凸不平當場失控重摔身亡，黃的父母對台中市養護工程處提國賠求償1032萬元，養工處認為少年超速、未成年父母就讓他買機車且容任上路也應負責；台中地院審理後，以少年超速應負擔3成責任，判養工處應給付黃的父母354萬元，可上訴。

經查，黃姓少年2021年9月29日凌晨近5點時，騎機車經南屯區益豐路四段、永春路口，靠近萊爾富永春店旁的路段時，因路面高低起伏、凹凸不平及坑洞，導致失控摔車送醫仍死亡；黃的父母主張，養工處未妥善修補，提國賠一共求償1032萬1688元。

養工處抗辯稱，該路段平時都有委託廠商定期巡查、維護，事發前後也沒接獲有危及行車安全的坑洞通報，認為設置、管理並無欠缺，且黃進入路口時車速約88.45公里，遠超過該路段速限50公里，且未依減速標線減速，其倒地時車速仍約67.43公里，認為黃嚴重超速才是事故主因。

養工處也說，黃姓少年未達法定考照年齡，其父母就同意讓他買機車，並容任其於未取得駕駛執照前騎乘上路，也未盡監督及保護義務。

台中地院查，根據逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定、警方影像等，研判機車震動、失控，是由路面不平整造成的可能性較高，養工處管理、維護有欠缺，應負損害賠償責任。

中院也認為，黃姓少年時速達88.45公里，遠超速限，本身也應負擔30%過失責任，經計算相關喪葬費、扶養費及精神撫慰金等，判養工處應給付黃的父母一共354萬6795。

台中市政府。記者曾健祐／攝影
台中市政府。記者曾健祐／攝影

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