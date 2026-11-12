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贈送普渡供品涉賄選　台東市民代表參選人遭求刑4年

中央社／ 台東縣12日電

台東市張姓市民代表參選人和兒子穿上競選背心贈送選民油、鹽等普渡供品，檢察官認為涉嫌期約賄選，提起公訴，求刑4年。

台東地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官康舒涵指揮台東縣警察局偵辦台東市張姓市民代表參選人與張姓兒子涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，偵查終結，認被告2人涉犯選罷法第99條第1項對於有投票權之人行求賄賂罪嫌，依法提起公訴，就被告張姓參選人具體求刑有期徒刑4年。

台東地檢署表示，張姓被告登記參選台東市民代表選舉，為尋求當選，利用他擔任台東豐田某寺主任委員而取得普渡供品的機會，於9月6日與兒子前往台東市豐田里，2人身著競選背心，向多名具有投票權的選民發放油、鹽、糖、罐頭、泡麵、飲料及餅乾等物，價值共約新台幣941元，以贈送物品方式，向具有投票權的選民行求賄賂，爭取選舉支持。

台東地檢署呼籲，選民切勿貪圖小利而收取賄賂或不當贈禮，以免誤觸法網。如發覺有賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），或利用台東地檢署反賄檢舉QR Code線上檢舉，共同守護乾淨選風。

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