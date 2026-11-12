寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

2024年寶林茶室集體中毒案釀6死24傷，北院今一審宣判，依照過失致死罪判處負責人黎仿軒1年10月徒刑、代班廚師胡清富判8月、廚師周日豪判6月得易科罰金、阮姓實習生判4月得易科罰金，台北市長蔣萬安上午受訪指出，「我認為法院應該要重判」。

寶林茶室案，台北地院經歷1年10個月的審理，今天宣判，除了負責人黎仿軒、代班廚師判刑，以及廚師、阮姓實習生判刑得易科罰金，店長過失致死無罪，過失傷害公訴不受理，全案可上訴。

蔣萬安上午赴木柵市場掃街拜票受訪指出，他認為法院應該要重判，也一直認為現在食安法刑責還是不夠高，所以一直都有跟立法院的委員溝通，是否透過修法來提高相關的食安法刑責，接下來家屬或倖存者，有任何需要司法上面的協助，也會全力支持。