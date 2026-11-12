快訊

石舫亘隱身髮廊學剪髮 離職一句「我先生要選市長」嚇到同事

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

聽新聞
0:00 / 0:00

「你們就慢慢弄」灑水車司機討薪鎖車扣鑰匙 二審逆轉無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣陳姓灑水車司機離職時，因公司還沒付薪水和資遣費，不但帶走大貨車鑰匙，還用鐵鍊鎖住方向盤，揚言「裡面還有鏈條，你們就慢慢弄」，被公司控告業務侵占。一審判他1年2月，案經上訴，台中高分院審認，陳男只是扣留鑰匙1、2天藉此索討薪資，拿到錢後就歸還，沒有據為己有的意圖，撤銷原判，改判無罪確定。

判決指出，陳男受雇於一家起重工程集團旗下公司，負責駕駛灑水車。2025年4月10日離職當天，他因3月份薪水及資遣費還沒到手，下班後沒有把鑰匙留在車上，還用鐵鍊將方向盤鎖住。隔天接手的司機發現車子無法發動，公司只好請鎖匠用砂輪機切斷鐵鍊，並報警提告。

公司人員以LINE催討鑰匙時，陳男還嗆聲「這裡是我的地盤」，揚言要借拖車封住大門、找車隊按喇叭圍堵公司。

苗栗地院認為，若陳男真的只是擔心車輛遭竊，不會有這種充滿敵意的言論，認定他是把公司財物當作逼討薪資的談判籌碼，且始終否認犯行、未獲公司諒解，依業務侵占罪判刑1年2月。

台中高分院審認，陳男在4月11日或12日拿到薪資後，就把鑰匙交給公司委託的協調人員，是公司總經理隔了約1個月才去拿回。公司也在5月間表示要撤回告訴。

台中高分院認為，陳男以扣留鑰匙要挾公司付薪水，手段「甚為激烈」，固然不足取，但他只是一時遲延交還，並無據為己有的意思。客戶簽單後來也由接手司機在車上找到；行照下落雙方各執一詞，無法證明是陳男拿走，改判無罪，全案確定。

苗栗縣陳姓司機為討薪水，涉扣著公司車的鑰匙、鎖住方向盤，遭公司提告業務侵占，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
苗栗縣陳姓司機為討薪水，涉扣著公司車的鑰匙、鎖住方向盤，遭公司提告業務侵占，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

鑰匙 司機 資遣費

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

手銬腳鐐加電擊棒 越籍集團擄白牌司機勒贖…成員二審判10年4月

被親哥控A老父五倍券索賠11萬 張淑晶「獄中聽判」再敗反應曝光

計程車修法開放一車多車隊 遭質疑未處理司機淘汰機制

早餐掉Uber車上…司機吃掉「上帝餽贈」 結局神反轉網友笑翻

相關新聞

目睹父18刀殺死母… 9歲兒曾說「希望判爸爸死刑」 法院終判無期徒刑定讞

彰化縣李姓男子前年酒後與蔡姓前妻口角，並拿菜刀揮砍蔡女18刀致死，當時兩人的9歲兒子全程目睹，曾說「希望爸爸被判死刑」，一、二審皆依殺人罪無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

寶林茶室「毒粿條」釀6死 負責人判刑1年10月、工讀生也有事

2年多前發生的台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，檢方依過失致死、過失傷害及食安法起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人，台北地院審理，今判黎1年10月、判王無罪、判周6月、判胡8月、判阮4月。可上訴。

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

2024年寶林茶室集體中毒案釀6死24傷，北院今一審宣判，依照過失致死罪判處負責人黎仿軒1年10月徒刑、代班廚師胡清富判8月、廚師周日豪判6月得易科罰金、阮姓實習生判4月得易科罰金，台北市長蔣萬安上午受訪指出，「我認為法院應該要重判」。

寶林茶室毒粿條釀6死一審輕判 北檢研議是否上訴

台北信義區的馬來西亞素食餐廳「寶林茶室」，2年前發生邦克列酸中毒食安事件，造成6人死亡。台北地檢署起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人，台北地方法院今判王無罪，其餘4人分別處4月至1月10月不等徒刑。北檢表示，收到判決書後，再研議是否提起上訴。

搶救1個多月不治！高中生遭學弟刺頸死亡 父母悲痛檢察官下午相驗

新北市1所私立高中的黃姓高三學生，遭同校國中部三年級徐姓學生持剪刀刺中頸部，在醫院搶救1個多月後不治。黃生的媽媽表示不想被打擾，警方將在製作相關筆錄後，報請檢方相驗。行凶的徐生案發後，少年法庭法官裁定收容至今。

她去找沈伯洋聊食安！寶林茶室6死案…傷者嫌判太輕：下階段要洗腎

台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，檢方依過失致死、過失傷害及食安法起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人，台北地院審理，今判黎1年10月、判王無罪、判周6月、判胡8月、判阮4月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。