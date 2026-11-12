「你們就慢慢弄」灑水車司機討薪鎖車扣鑰匙 二審逆轉無罪

苗栗縣陳姓灑水車司機離職時，因公司還沒付薪水和資遣費，不但帶走大貨車鑰匙，還用鐵鍊鎖住方向盤，揚言「裡面還有鏈條，你們就慢慢弄」，被公司控告業務侵占。一審判他1年2月，案經上訴，台中高分院審認，陳男只是扣留鑰匙1、2天藉此索討薪資，拿到錢後就歸還，沒有據為己有的意圖，撤銷原判，改判無罪確定。

判決指出，陳男受雇於一家起重工程集團旗下公司，負責駕駛灑水車。2025年4月10日離職當天，他因3月份薪水及資遣費還沒到手，下班後沒有把鑰匙留在車上，還用鐵鍊將方向盤鎖住。隔天接手的司機發現車子無法發動，公司只好請鎖匠用砂輪機切斷鐵鍊，並報警提告。

公司人員以LINE催討鑰匙時，陳男還嗆聲「這裡是我的地盤」，揚言要借拖車封住大門、找車隊按喇叭圍堵公司。

苗栗地院認為，若陳男真的只是擔心車輛遭竊，不會有這種充滿敵意的言論，認定他是把公司財物當作逼討薪資的談判籌碼，且始終否認犯行、未獲公司諒解，依業務侵占罪判刑1年2月。

台中高分院審認，陳男在4月11日或12日拿到薪資後，就把鑰匙交給公司委託的協調人員，是公司總經理隔了約1個月才去拿回。公司也在5月間表示要撤回告訴。

台中高分院認為，陳男以扣留鑰匙要挾公司付薪水，手段「甚為激烈」，固然不足取，但他只是一時遲延交還，並無據為己有的意思。客戶簽單後來也由接手司機在車上找到；行照下落雙方各執一詞，無法證明是陳男拿走，改判無罪，全案確定。