寶林茶室毒粿條釀6死一審輕判 北檢研議是否上訴

台北信義區的馬來西亞素食餐廳「寶林茶室」，2年前發生邦克列酸中毒食安事件，造成6人死亡。台北地檢署起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人，台北地方法院今判王無罪，其餘4人分別處4月至1月10月不等徒刑。北檢表示，收到判決書後，再研議是否提起上訴。

寶林茶室案今年1月偵結，檢方認定，粿條未妥善冰藏保存致產生「邦克列酸」毒素，依食安法、過失致死等罪嫌，起訴實際負責人黎仿軒等5人，對黎具體求處4年以上、代班廚師胡清富求處4年2月以上徒刑。今一審判決，北檢表示，待收到判決書後，再研議是否提起上訴。

檢方調查，產生邦克列酸毒素的前提為「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」，周、阮、胡等人下班前水柱沖洗廚房地面，汙水由置物籃側水溝排放，再加上Ａ13營業後關閉空調，達到符合邦克列酸生長有利環境。

檢方調查，寶林Ａ13店租期到去年3月31日，同年月16日至24日，廚師周日豪、代班廚師胡清富、實習生阮氏明英、店長王順德，涉將已拆封、未拆封粿條，都放在廚房常溫桌面下方層架置物籃內，置物籃緊鄰地面及水溝，未冷藏冰存，貪圖烹煮方便，常溫存放。

檢方查出，3月19日胡獨自上班，涉以同一只塑膠袋充作手套，抓取受汙染邦克列酸粿條，混進新拆封粿條備餐。胡的手部及糞便均檢出邦克列酸陽性反應，認定粿條是在店內受汙染。

呂男3月22日食用寶林茶室炒粿條後嘔吐腹瀉，送醫後隔日急性腎衰竭病逝；楊男同樣吃了炒粿條因多重器官衰竭過世；馬來西亞籍男子食用滑蛋河粉就醫1個月後不治；3名女性死者在食用河粉、粿條後腹瀉後吐，在去年4月至6月間過世。