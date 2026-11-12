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搶救1個多月不治！高中生遭學弟刺頸死亡 父母悲痛檢察官下午相驗
新北市1所私立高中的黃姓高三學生，遭同校國中部三年級徐姓學生持剪刀刺中頸部，在醫院搶救1個多月後不治。黃生的媽媽表示不想被打擾，警方將在製作相關筆錄後，報請檢方相驗。行凶的徐生案發後，少年法庭法官裁定收容至今。
今年9月24日黃生和徐生搭車下山時，黃生疑曾制止徐生音量過大，引發徐生內心不悅。下車後，兩人又因排隊起口角，徐生在附近已收攤的大腸麵線攤，看到一把剪刀，便拿起剪刀走向黃生，涉嫌猛刺黃生頸部一刀。
徐生在行凶後向警方「自首」，基隆地方法院少年法庭審理後裁定收容。黃生被送往基隆長庚醫院急救後轉入加護病房，因傷重無法自主呼吸，醫師昨天深夜宣告傷重不治。
黃生死亡後移往醫院太平間，校方人員從案發日到今天，都到醫院陪伴黃生的父母，見兩人對於愛子遭遇不測相當難過，多數時間沉默不語。徐生的家人今天也到醫院，黃生的父母婉拒會面。
黃生傷重不治，警方今天再製作黃生的父母筆錄，並報請檢察官下午前往醫院太平間相驗，釐清案情並追究刑責。
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