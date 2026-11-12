她去找沈伯洋聊食安！寶林茶室6死案…傷者嫌判太輕：下階段要洗腎

台北市信義區「寶林茶室」邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，檢方依過失致死、過失傷害及食安法起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人，台北地院審理，今判黎1年10月、判王無罪、判周6月、判胡8月、判阮4月。

受害人的黃姓女子今前往法庭聆判後表示，這是很大的社會案件，是6條人命的案子又有三、四十人受傷害，這樣子的判決實在太輕，真的讓她覺得非常震驚。

黃小姐表示，她當時吃炒粿條後中毒，在加護病房住了一周才轉到普通病房，吃了炒粿條後頭暈、嘔吐、腹瀉、走路顛顛倒倒，甚至出現幻覺及痙攣，現在腎指數已是第三期，下階段將要洗腎，無法接受如此重大案件負責人不但被輕判還能脫產。

媒體詢問案發後台北市政府的處理方式。黃女表示，其實覺得可以做得更好，且過程中也有很多疏失，例如法務局沒有在第一時間做假扣押讓負責人脫產，導致後來死者的賠償都是來自犯罪被害人保護協會的補償金、大遠百大時代的公共保險與意外險。

黃女也說，衛生局第一時間的採樣也不完全，後來監察院也有糾正當初僅有檢查廚師的手、沒有檢查關鍵食材，導致又有8個人吃到問題食材，出現更大的傷亡。

媒體再問是否有與民進黨台北市長候選人沈伯洋見面聊食安？，黃小姐說「有」，昨天她去上寶島聯播網，知道沈伯洋剛好也去上另一個專訪，她就跟沈表明希望有時間跟沈討論寶林茶室的事。

黃女表示，沈伯洋有關心她的身體狀況，她請教沈是因為覺得有法律專業」，她問沈如何看待法務局沒有在第一時間聲請假扣押，沈則回她應有法源依據，就是看法務局要不要做。

黃女還說，也有跟沈伯洋提到衛生局採證的部分，問沈市府是否應該要通盤的檢討，沈回她如果當上市長就會去通盤檢討。

寶林茶室。聯合報系資料照