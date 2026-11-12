雲林原民議員候選人每票5千至2萬招攬幽靈人口 蔡姓候選人遭聲押

雲林縣第8選區蔡姓山地原住民議員候選人疑涉以「打工」之名，透過樁腳及公司助理，從今年1到7月分頭到外縣市招募原住民，以5千元到2萬元不等代價，遷籍「寄居」到蔡的母親及樁腳戶下，雲林地檢署昨傳訊9名原民到案，坦承為選舉遷籍，今天訊後，蔡姓候選人等3人聲押，其母親10萬元交保。

雲林縣去年5月公告下屆議員選舉新增平地、山地原住民議員席次，據戶政資料截至今年10月，設籍於雲林的原住民人數從原本3372人增至3864人，短短一年增加近500人，是否有異常遷籍引起檢警調關注。

雲林地檢署接獲檢舉，今年10月間進行調查，從戶政單位資料發現蔡姓原住民議員候選人家族的戶籍，有異常遷入，即由檢察官周甫學、林柏宇、潘鈺柔指揮雲林調查站、虎尾分局組成專案小組追查，並於昨天由調查站、刑事局偵六大隊等單位搜索蔡姓候選人及樁腳住處等8處，查扣現金4萬8千元及委託書、名冊等物，帶回言16名涉案人及證人到案說明。

檢方指出，28歲蔡姓候選人與其56歲張姓母親及鍾姓、李姓助理、張姓樁腳，於今年1月至7月間，分頭在南投、宜蘭、屏東、新竹等地招攬原民遷籍，先後共7萬多元發給9人，以每票5千元至2萬元不等金額作為遷藉代價，陸續以寄居之名，把戶籍遷入雲林縣麥寮鄉蔡姓候選人的母親及其樁腳的戶內。

盡管當事人聲稱遷籍的原民，係採日薪800元有工作才會到麥寮打工的方式委任，雙方並無工作契約，專案小組追查這些寄居遷入雲林的外縣市原民，並未實際居住在蔡家，且也無子女到雲林就讀，甚至從遷籍後也沒有明顯在雲林活動或出入的軌跡，且在今年10月間可能發現檢警調開始追查，有7人又將戶籍遷回原住籍地，遷居用意顯有異常。

經訊後，當事的原住民坦承犯行，且因一名涉案帳房仍未到案，檢察官今天對蔡姓候選人與張姓樁腳、李姓助理，依選罷法虛遷戶籍取得投票權及交付賄賂等罪，以犯罪嫌疑重大、勾串之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見，候選人張姓母親、鍾姓助理諭知10萬元交保、限制住居，范姓選民則因避重就輕也諭知1萬元交保，其餘8名選民請回。

雲林縣第8選區蔡姓原住民議員候選人，涉以金錢招纜外縣市原民遷籍選舉，被檢警調搜索訊問後聲押並查扣現金和手機等證物。圖／雲林地檢署提供