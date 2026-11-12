提前警示「逕行舉發」 苗縣「交通違規簡訊通知」服務16日起上線

科技執法設備應用越發普遍，為避免駕駛人因未即時知悉而重複違規，苗栗縣警察局將推出「交通違規簡訊通知」服務，並於今年11月16日起啟用，透過簡訊通知機制，讓民眾能於收到罰單前獲知相關交通違規情形，提醒駕駛人檢視自身用路行為，及早改正不當駕駛習慣。

警局交通隊表示，違規熱點或重大路口多有設置科技執法設備，用路人常在同地點或路口遭「逕行舉發」，導致待收到罰單才懊惱。「交通違規簡訊通知」服務上線後，民眾可透過苗栗縣警察局全球資訊網便民服務專區進入網站（https://trafficnotice.mpb.gov.tw），依照網頁指示輸入相關資料，即可申辦會員並完成車輛綁定。

完成申請後，當綁定車輛有符合通知範圍的交通違規案件時，系統將透過簡訊提醒，讓民眾掌握相關資訊，進一步檢視及改善駕駛行為。

不過，請注意簡訊僅告知性質，民眾仍應以收到的罰單內容為主；為減少行政資源浪費及促使民眾減少違規，同車號半年內累計違規6次，第6次後停權半年、第12次後停權1年，第18次後該車號不再發送簡訊提醒。

局長李忠萍表示，交通安全有賴全民共同維護，歡迎民眾申辦「交通違規簡訊通知」服務。交通違規通知不僅是提醒民眾注意自身違規情形，更重要的是透過即時資訊傳遞，讓駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，降低相同違規再次發生的機率，進而減少交通事故風險。