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幽靈人口灌票？ 雄檢查獲大寮區里長候選人涉違選罷法10萬交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄地檢署昨天發動大規模搜索與傳訊，偵辦高雄市大寮區上寮里里長候選人洪巧璇涉嫌選舉幽靈人口，經檢察官漏夜訊問後，查出洪女為求勝選，由其母親出面覓得親友戶籍供多人虛偽遷入，檢方複訊後分別諭知候選人等3人以5萬至10萬元不等金額交保。

高雄地檢署指出，日前接獲大寮區上寮里疑有幽靈人口介入選舉的情資，隨即指派主任檢察官甘若蘋、檢察官王依婷指揮高雄市刑大、林園分局、刑事局南打及移民署屏東縣專勤隊共組專案小組深入蒐證，並於昨天由檢察官林恒翠、蔡佩欣、陳麒、張志宏、廖期弘、孫瑋彤等人指揮協同辦案，前往相關處所執行搜索並傳訊多名被告到案。

專案小組調查發現，里長候選人洪巧璇為求順利當選，涉嫌透過其潘姓母親出面，請託親友提供戶籍，並由吳姓、崔姓、洪姓、謝姓、林姓、毛姓、郭姓及蔡姓等民眾，於今年2月至5月間陸續將戶籍虛偽遷入該選區，企圖藉此取得投票權，嚴重影響選舉公平性。

檢察官訊問後，認定涉案被告均涉犯刑法及公職人員選舉罷免法之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中洪女、潘姓母親及涉案的蔡姓民眾分別被諭知10萬元、8萬元及5萬元交保，其餘涉案被告則訊後請回。

高雄地檢署。聯合報系資料照
高雄地檢署。聯合報系資料照

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