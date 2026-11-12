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目睹父18刀殺死母… 9歲兒曾說「希望判爸爸死刑」 法院終判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣李姓男子前年酒後與蔡姓前妻口角，並拿菜刀揮砍蔡女18刀致死，當時兩人的9歲兒子全程目睹，曾說「希望爸爸被判死刑」，一、二審皆依殺人罪無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李（65歲）與蔡姓前妻在2014年結婚，2020年離婚後仍住蔡女名下房屋，但李酒後多次對蔡女施暴，蔡女2024年搬離住處，僅每日早中晚返家照顧臥床的中風老母；法院也核發保護令，裁定李不得對蔡女、兒子騷擾，並應完成戒酒癮等處遇計畫。

2024年11月16日上午10時許，蔡女搭乘男友的車回住處照顧母親，李不滿前妻新歡出現在住處旁的停車場，一度持柴刀指著蔡女，讓她心生畏懼。

蔡女照顧完母親即離開，直到同日下午4時許，再與兒子、女兒回家照顧母親。李不滿蔡女再度搭乘男友的車回家，及房屋財產處理問題，與蔡女發生爭執，蔡女揚言要將李驅離住處，李憤而拿水果刀架在蔡女脖子上，雙方爆發激烈拉扯。

蔡女女兒見狀上前推倒李，水果刀也掉落在地，李再拿起菜刀行凶，蔡女朝兒女大喊「快跑」，女兒隨即逃離現場求救，李趁機將蔡女壓制在地，朝頭頸部、胸部、等處狂砍，蔡女掙扎起身再向兒子大喊「逃出去！」

李向蔡女說「要逃去哪裡，蛤」，並上前抓著、壓制蔡女，接續持菜刀揮砍刺擊，直至蔡女失去生命跡象為止。蔡女因頭頸部、前胸部、右上肢及左腋下共18道刀傷，致低血容性休克死亡。

李認罪曾當庭表示對蔡女、兒子歉意，但認為本案會發生蔡女也有錯，也將犯罪原因歸咎於酒精影響。9歲兒子目睹母親遇害過程，身心受創嚴重，曾表示「希望父親判死刑」。

一審彰化地方法院國民法官庭認為，李並非蓄意連續殺人、無差別殺人，也沒有對被害人施加明顯不人道、有辱人格、極端凌虐的殘忍手段，且非殺害兒童、老年人等，不屬於憲法法庭死刑判決所指「最嚴重之犯罪」，而無須宣告死刑，判決李無期徒刑。

二審台中高分院認為一審量刑沒有裁量違法或失當之處，駁回上訴，維持一審判決。案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

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