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寶林茶室負責人判刑1年10月　被害人：實在太輕非常震驚

中央社／ 台北12日電

寶林茶室食物中毒案，台北地院一審今天判負責人黎仿軒1年10月徒刑。到庭聽判的重症倖存者黃舒君表示，寶林案30餘人受害、奪走6條人命，判決實在太輕，感到非常震驚。

台北市信義區遠東百貨A13內寶林茶室，民國113年3月間發生集體食物中毒事件，導致多人送醫，陸續造成6人死亡。

台北地方法院今天依過失致死罪判負責人黎仿軒1年10月；代班廚師胡清富判8月；主廚周日豪判6月，得易科罰金；阮姓實習生判4月，得易科罰金；店長王順德無罪。

寶林茶室案重症唯一倖存者黃舒君今天到庭聽判，庭後接受媒體聯訪表示，對於判決結果感到非常震驚。這起案件奪走6條人命、30餘人受害，是很大的社會案件，「判決實在太輕」，覺得很扯、很誇張，希望檢方上訴。

黃舒君說，當時她吃了炒粿條後，發生中毒狀況，出現頭暈、嘔吐、腹瀉、走路不穩、幻覺、全身痙攣等症狀，到台南市立醫院就醫，在加護病房待1週後，轉到普通病房。中毒後，也留下不可逆腎功能損傷，下一階段可能就要洗腎。

針對台北市政府處理作法，黃舒君認為，可以做得更好，過程中有很多疏失，例如法務局沒有第一時間做「假扣押」，讓負責人脫產，後來死者的賠償都來自國家犯罪被害補償金，及大遠百公司的公共保險意外險。

黃舒君指出，台北市衛生局第一時間取樣也不完全，剛開始只有檢查廚師的手，沒有檢查關鍵食材，導致當天晚上更多人去吃，造成更大的傷亡，後來也遭監察院糾正。

媒體提問，台北市長蔣萬安說，是靠市府團隊功勞，才讓檢方掌握寶林茶室證據。黃舒君批評，當下聽到非常憤怒，覺得不該將此事件拿來說嘴，還有那麼多死者家屬還在傷痛狀態，活著的受害者也沒有拿到實際賠償，「非常氣憤」。

黃舒君說，相關賠償也還沒有完全拿到，當初有拿到約1萬2000元慰問金，但實際賠償還在透過消基會與大遠百公司協商中。

另外，黃舒君說，她昨天與民進黨立委沈伯洋見面，詢問法務局沒有假扣押、衛生局採證等問題。委員先關心她的身體狀況，並說明假扣押有法律根據，要看法務局要不要做，採證也應進行通盤檢討，加強食安教育。

寶林茶室 被害人 食物中毒

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