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只剩1人參選仍涉嫌買票 花蓮富世村長夫妻遭檢方聲押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉富世村長選舉僅剩1名候選人，卻爆出賄選疑雲，無黨籍張姓候選人涉嫌與妻子以發放現金1000元、贈送市價約1000元土雞等方式拉票，花蓮地檢署昨天指揮檢調搜索，約談12人到案，訊後認定張男及妻子涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署今天指出，此案由檢察官黃蘭雅指揮偵辦，11日會同法務部調查局花蓮縣調查站、桃園市調查處，以及花蓮縣警察局刑警大隊、新城分局、吉安分局等單位，持法院核發的搜索票前往張男住處查察，並通知相關被告及證人共12人接受調查。

檢方表示，經檢察官訊問後，認定張男及廖姓妻子涉嫌向具有投票權的選民提出賄賂要求、約定或實際交付財物，觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有串供及影響證人證詞之虞，認有羈押必要，已向花蓮地方法院提出羈押禁見聲請，其餘被告則請回。

富世村長選舉原有2人登記參選，國民黨提名的陳實誠（Mincung Sigibu），因涉及選罷法第26條規定，被認定不符參選條件，無法完成登記，最後僅剩張姓候選人，形成同額競選。依規定，村里長選舉即使只有1人參選，仍視為當選，得票數則列為最低當選票數，但同額競選並不代表可以透過金錢拉票，仍須遵守選舉法規。

花蓮地檢署強調，選舉公平是民主制度的重要基礎，不容金錢介入或不法操控，檢調機關將持續查緝賄選案件，請候選人與選民切勿以身試法。民眾若發現賄選或妨害選舉情事，可撥打免付費檢舉專線0800-024099，接通後按4，檢舉人身分將依法保密，查證屬實可依規定領取獎金。

花蓮縣秀林鄉富世村長選舉僅剩1名候選人，卻爆出賄選疑雲，無黨籍張姓候選人涉嫌與妻子賄選，花蓮地檢署偵辦後，向法院聲請羈押禁見。聯合報系資料照
花蓮縣秀林鄉富世村長選舉僅剩1名候選人，卻爆出賄選疑雲，無黨籍張姓候選人涉嫌與妻子賄選，花蓮地檢署偵辦後，向法院聲請羈押禁見。聯合報系資料照

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