記帳、報稅代理人勾結九州博弈集團 幫洗錢高達81億4327萬

台中地檢署偵辦記帳及報稅代理人勾結博弈集團案，查獲新良威、普樂2間公司的負責人，涉嫌幫九州、THA等大型賭博網，得以利用28間人頭公司帳戶充作「金融通道」讓賭客進出資金，統計洗錢高達81億4327萬元，偵結依組織、洗錢等一共起訴4人。

中檢說，全案由檢察官謝孟芳指揮中檢重案支援中心、警方等，清查異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久的公司，其交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中由新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所、普樂記帳及報稅代理人事務所承辦。

檢方指出，謝孟芳今年7月16日率專案小組，會同財政部中區國稅局、南區國稅局，前往涉案事務所、負責人居住所搜索，查扣公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等證物，檢方複訊後將新良威的王姓女負責人（46歲）聲押獲准，其餘被告1至15萬元交保。

檢方查出，新良威王姓女負責人、普樂記帳李姓負責人（68歲）都是合法登錄的記帳及報稅代理人，其明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益，加入犯罪集團擔任重要角色。

檢方發現，其等使九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，得以利用多達28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。

此外，為掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵，王女還另指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象，經統計洗錢金額高達81億4327萬多元，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。

檢方偵結依組織、賭博、偽造文書、洗錢及商業會計法等，起訴王女、李男，及1名黃姓女員工、1名交付帳戶丁姓男子一共4人；檢察官並對王女具體求刑3年、併科罰金100萬元。

台中地檢偵辦記帳及報稅代理人勾結博弈集團案，查獲新良威、普樂2間公司的負責人，涉嫌和九州、THA等大型賭博網勾結，洗錢高達81億元。圖／中檢提供

台中地檢偵辦記帳及報稅代理人勾結博弈集團案，查獲新良威、普樂2間公司的負責人，涉嫌和九州、THA等大型賭博網勾結，洗錢高達81億元。圖／中檢提供