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警方開單踢鐵板！機車改藍綠方向燈挨罰1200元 法官揭撤單關鍵

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

阮姓男子前年7月間騎乘楊姓男子名下機車，經台南永康區遭警攔查，發現該車牌照已註銷，且方向燈顏色變更為藍綠色，認楊變更異動不依規定申報登記而舉發，交通局裁罰1200元，法官認為依法所需辦理變更登記項目是車輛「車身」顏色，而非「車燈」顏色，車燈顏色也非車籍登記事項，撤銷原處分。

楊說，機車原為他所有，惟已於2021年4月間出售給第三人。因對方拒不過戶，他於同年11月間至台南監理站，將該車輛辦理「拒不過戶註銷」。他表示，本案違規行為與他無關。

台南市交通局指出，楊固稱已將車輛出售予第三人，惟他所提出證明文件是機車租賃合約，並非買賣契約，且約定租賃期限為1年，無法證明他確有將車輛出售給第三人。

又楊雖將該車輛辦理異動登記，但他並未繳回牌照及行照，仍屬車輛名義上登記所有人，不得免除作為登記車主管理與監督義務。

舉發員警表示，他見車輛駕駛變換車道打方向燈時，燈色為藍綠色，雖於路口將對方攔查，查詢車籍資料時發現為註銷車牌，駕駛表示車輛是向朋友借的，依規定開立更改車輛方向燈燈色的舉發單。

高雄高等行政法院地方庭電詢交通局承辦人，指本案違規行為是「變更車色未登記」，具體違規事實是行為人將車輛「車燈」由「黃色變為藍色」，依道路交通安全規則附件七規定，車輛僅可更改「車身」顏色，車燈顏色不可變更；若「車身」改顏色後，須先至監理站驗車，驗車後監理站會將車籍資料變更。

法官指出，依相關資料及回覆內容，足認依道安規則第23條第1項、第2項規定，車輛依法所需辦理變更登記項目，是車輛「車身」顏色，而非「車燈」顏色。

經檢視該車輛機車車籍查詢資料，明確顯示關於「顏色」項目者，登記為「白」色，此項目徵諸承辦人所述者，核屬車輛「車身」顏色，由此益見車輛所變更「車燈」顏色，並非原始機車車籍登記事項所載之列，也非車籍登記事項變更所載範圍。

法官表示，即便行為人變更「車燈」顏色，也與本件據以裁罰的道交條例第16條第1項第1款規定「變更異動不依規定申報登記」規定無涉。

高雄高等行政法院地方庭指出，依相關資料及交通局回覆內容，足認依道安規則相關規定，車輛依法所需辦理變更登記項目，是車輛「車身」顏色，而非「車燈」顏色，撤銷原處分。聯合報系資料照
高雄高等行政法院地方庭指出，依相關資料及交通局回覆內容，足認依道安規則相關規定，車輛依法所需辦理變更登記項目，是車輛「車身」顏色，而非「車燈」顏色，撤銷原處分。聯合報系資料照

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