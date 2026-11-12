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寶林茶室案一審宣判　北檢：收到判決書後研議是否上訴

中央社／ 台北12日電

寶林茶室食物中毒案釀6人死亡、27傷，台北地方法院今天依過失致死罪判處負責人黎仿軒1年10月，代班廚師胡清富判8月徒刑。台北地檢署回應表示，待收到判決書後研議是否提起上訴。

台北市寶林茶室信義店於民國113年3月間發生食物中毒事件，造成多人死傷。北檢調查後認為，寶林茶室將拆封粿條未冷藏冰存，未落實防止交叉污染、食材先進先出原則，導致粿條受邦克列酸毒素污染，造成6死27傷。

北檢依違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

檢察官認為，黎仿軒身為寶林公司實際負責人，卻未自主建立及落實食材管理制度，且對其監督管理的寶林茶室A13店員工亦未善盡教育訓練義務，甚且犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳，向法院求處4年以上有期徒刑。

北檢認為，胡清富身為廚師，卻未注意食材保存方式，且其未落實防止交叉污染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，又其供述避重就輕，態度不佳，求處4年2月以上有期徒刑。

台北地方法院審理後，今天依過失致死罪判處黎仿軒有期徒刑1年10月；胡清富判處8月徒刑；周日豪判處6月徒刑，得易科罰金；阮姓實習生遭判4月徒刑，得易科罰金；王順德過失傷害部分公訴不受理，其餘無罪。

北檢回應表示，全案將待檢察官收到判決書後，再研議是否提起上訴。

寶林茶室 北檢 判決書

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