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股市作手「PETER陳」涉虛增兆勁營收遭起訴 求刑6年、董座9年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名股市作手「PETER陳」陳建霖，涉嫌在通緝期間冒用他人身分取得上市公司兆勁科技經營權，夥同董事長紀政孝等人透過過水交易虛增公司營收，並申報公告不實財務報表。台北地檢署今偵結，依違反證券交易法起訴陳等8人，建請法院對陳求刑6年、紀定應執行9年徒刑。

起訴指出，2018年3月至5月間，陳建霖、陳的女友李蕎咪、紀政孝、兆勁總經理徐俊賢、財務長陳源水等人，涉嫌以兆勁公司與沛康公司、香港商易利公司、金癸公司及錦暉公司的記憶體買賣「過水交易」，虛增營業收入合計1億3783萬餘元，並申報公告不實財務報表。

檢方查出，2019年3月至2022年間，紀政孝、副總鄭清讚、葉信村、況誌軒等人涉賢以兆勁公司與創威公司、金樽公司及Intelligent公司過水交易，虛增營業收入並申報公告不實財務報表，2019年度營收入由2018年度的12.8億餘元增為15.7億餘元，呈現新設記憶體事業部營運成功的外觀，且經銀行作為評估其營運及還款能力依據。

檢方指出，紀政孝涉以買賣外觀將公司資金融通給友人，於簽證會計師指正後，仍改以他人客戶承接貨品方式延續至2022年，犯罪時間長達4年；又隱匿關係人交易，手段多端，兆勁記憶體上游供應商香港商易利公司唯一股東是其配偶，且是2019年度最大進貨廠商；紀又以不實財務資料向銀行取得貸款，使兆勁取得繼續動用新台幣4億元借款利益及動撥300萬美金，合計新台幣4億9010萬8000元。檢方認為，紀犯後否認犯行，建請法院從重量刑，定應執行有期徒刑9年。

至於陳建霖，因違反證交法案件，經法院判決6月、3年6月、1年10月確定，未到案執行被通緝，通緝期間冒用他人身分取得上市公司經營權，並發動此案虛增營收犯行，未坦承犯行，建請法院從重量處6年徒刑。其餘被告李蕎咪、徐俊賢、陳源水、鄭清讚等人涉使公司營收遭虛增；葉信村、況誌軒涉利用上市公司資金周轉並安排循環金流，建請依法量刑。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

營收 通緝 上市公司

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