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彰化縣議長謝典霖涉貪汙遭羈押 彰地院今裁定延押兩個月

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化即時報導

彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選，今年9月17日遭羈押至今已近2個月。由於彰化地檢署認為全案仍有案情尚待釐清，向法院聲請延長羈押2個月；彰化地方法院今裁定謝典霖自今年11月17日起延長羈押2月，並禁止接見通信。謝家氣氛低迷，決定提起抗告。

謝典霖與其父親謝新隆涉期約賄選案遭羈押，謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，本（11）月10日獲准以1千萬元交保，彰化地檢署表示，謝典霖另涉犯其他巧立名目詐取公款私用的情節，尚未𨤳清，因此向法院聲請延長羈押2個月。

彰化地院認依檢察官提出的證據，謝典霖犯罪嫌疑仍屬重大，因涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且謝典霖否認犯行，將來尚有與相關共犯及證人交互詰問的必要，也有證人由檢察官持續傳喚調查中，本院認被告恐有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因。

彰化地院另考量謝典霖整體犯罪支配居於上位，且本案偵查期間，相關共犯及證人有檢方所舉疑似滅證、勾串的行為，考量被告為彰化縣議會議長的身分，對本案共犯及證人均具有高度影響力，若讓被告交保，確有可能會影響相關共犯及證人的陳述，故認謝典霖仍有繼續羈押及禁止接見通信的巷必要，故裁定被告繼續羈押及禁止通信接見。

47歲的謝典霖於30歲時透過補選成為當時全台最年輕的縣市議會議長，至今已連續擔任五屆議長。下屆議員選舉謝典霖登記參選，並志在連任議長，但同黨現任副議長許原龍早已布局，與縣議員黃正盛搭檔角逐正副議長。

不過，謝典霖即使順利當選議員，能否再度連任議長仍存在變數。新一屆彰化縣議員將於12月25日宣誓就職，並隨即進行正、副議長選舉。

依相關規定，當選議員須完成宣誓就職，才能取得議員職權，正、副議長選舉也須於議員宣誓就職後舉行。若謝典霖遭法院再度裁定羈押兩個月，恐怕無法親自出席12月25日宣誓，要看縣議會是否通過讓他在獄中就職。謝典霖能否再度角逐議長，仍有待釐清相關法規適用。

彰化縣議長謝典霖涉期約賄選遭裁定延押兩個月。聯合報系資料照
彰化縣議長謝典霖涉期約賄選遭裁定延押兩個月。聯合報系資料照

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