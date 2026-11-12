嘉檢警調破獲竹崎鄉代候選人現金賄選　候選人聲押禁見

嘉義縣竹崎鄉代表選舉爆出現金賄選案！嘉義地檢署接獲情資，有名鄉代候選人涉嫌以現金向選民買票，每票開價1000元，檢警調組成專案小組追查，昨天搜索相關據點，傳喚2名被告及通知12名選民到案說明。檢方訊後認定候選人及樁腳涉犯投票交付賄賂罪，候選人遭聲請羈押禁見獲准，樁腳則以2萬元交保。

嘉義地檢署表示，檢方日前接獲情資，指嘉義縣竹崎鄉某鄉代候選人涉嫌現金賄選，隨即由檢察官徐鈺婷指揮法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊及竹崎分局組成專案小組偵辦。

專案小組昨天持嘉義地方法院核發的搜索票，前往相關據點搜索，並傳喚2名被告及通知12名選民到案說明。經調查，這名鄉代候選人為爭取今年地方公職人員選舉順利當選，涉嫌自今年9月起，親自或透過中間人向選區內具有投票權的多名選民交付現金，每票1000元，要求選民投票支持。

檢察官訊問後，認定鄉代候選人吳姓男子及樁腳許姓男子，均涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大。檢方考量吳姓候選人涉案情節重大，且有羈押必要，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，以保全證據並確保後續偵查順利；許姓樁腳則因無羈押必要，諭知以2萬元交保。

嘉義地檢署強調，金錢介入選舉嚴重破壞民主制度及選舉公平，檢警調將持續查緝各類賄選行為，呼籲民眾拒絕買票、賣票，共同維護清廉選風。