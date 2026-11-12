高院前庭長盜查134筆個資 改判2年半

台灣高等法院前庭長陳貽男喪偶後想追女同事，登入戶役政等系統，偷查女法官、房客、醫師一三四筆個資，台北地院依偽造文書、個人資料保護法等五十八罪判他二年徒刑，緩刑三年。檢方上訴，台灣高等法院認為一審量刑未能充分反映整體不法與罪責，昨改判二年六月徒刑，不得緩刑。

陳貽男司法官十七期結業，一九九三年擔任高院法官，二○○九年九月至二○一一年九月擔任高院庭長，事件爆發後，於二○一二年一月十六日退休。

陳貽男的妻子過世後，陳想追求法院女同事，或有人介紹女友，他利用辦案權限，透過戶役政查詢系統查詢她們的個資。

陳貽男在監察院約詢時聲稱，因妻子離世，知道某些女性未婚或沒有配偶，因好奇心而查詢。陳強調未列印、下載，沒有不法利用，但監院認為他公器私用，窺探他人隱私，彈劾後移公務員懲戒委員會（改制前），公懲會決議將陳降二級改敘。

檢方調查，陳貽男冒用其他法官名義，或使用不實案件案號，查詢包括女法官、房客、妻子的主治醫師等與公務無關的個資達一三四筆，部分對象遭重複查閱，其中至少二人是高院女法官，個資查詢對象中，女性共二十四人。

台北地檢署第一次偵辦時，陳認罪，檢察官認為陳沒有前科，加上早已退休，不致再犯，予以緩起訴一年，命支付公庫十二萬元；台灣高等檢察署認為本案被害人眾多，且支付公庫金額也偏低，發回北檢續查，檢察官改依偽造文書等罪起訴，台北地院判他二年徒刑，緩刑三年。

檢察官針對量刑部分上訴，高院認為陳貽男犯行前後延續二年七個月，實際查詢達一三四筆，且各罪查詢的對象、內容及目的並非全然相同，各罪仍具有一定程度的獨立性，改判二年六月徒刑。因執行刑已逾有期徒刑二年，不符刑法緩刑要件，若案件確定，陳須入獄。