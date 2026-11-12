聽新聞
0:00 / 0:00

「生不如死 」一村兩納骨塔 居民提告遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彰化縣大城鄉頂庄村實際居住人口不到二百五十人，但要興建第二座<a href='/search/tagging/2/納骨塔' rel='納骨塔' data-rel='/2/214464' class='tag'><strong>納骨塔</strong></a>，居民曾到鄉公所抗議。聯合報系資料照
彰化縣大城鄉頂庄村實際居住人口不到二百五十人，但要興建第二座納骨塔，居民曾到鄉公所抗議。聯合報系資料照

彰化縣大城鄉頂庄村要蓋第二座納骨塔，頂庄反二塔自救會會長許國成擔心「死人比活人多」，提行政訴訟。許主張納骨塔是與陰曹地府相接的「極陰處所」，會聚集孤魂野鬼「抓交替」，也質疑金爐釀火災、土壤液化等問題，要求撤銷彰化縣政府的核准處分。台中高等行政法院認為許訴請撤銷原處分及訴願決定無理，判他敗訴。

判決指出，大城鄉公所規畫在第六公墓興建第二納骨塔，預計增加一萬六千五百九十個骨灰骸存放位置，縣府在二○二五年二月核准。許國成住家距離預定地約二百九十八公尺。

許在訴狀中指活人屬陽氣、死人屬陰氣，陰氣可能損害健康。他說頂庄村實際居住人口不到二百五十人，新塔蓋好後，「生者數量絕對性少於死者」，村民「生不如死」，納骨塔會聚集孤魂野鬼抓交替，「動輒有發生意外喪命可能」，人們憂愁而無望，無法享有憲法保障的生存權、生命權、生理及心理機能保持完整不受任意侵害的健康權。

許國成也質疑現有納骨塔的開放式金爐多次引燃周邊雜草，焚燒金紙的灰燼隨東北季風飄散，新塔預定地又位在土壤液化高潛勢區，恐有塌陷之虞。他說，長年在公墓旁的農田推廣食農教育，民眾卻因忌諱不敢來參加體驗營，鄉內其他公墓禁葬後改建為公園，頂庄村卻一再蓋塔，公所給的補償竟只有「優先參與法會」。

台中高等行政法院認為該地在一九六九年就已編定為墳墓用地，依法不受距離限制，基地面積約一點八公頃，未達二公頃的環評標準，計畫書也已做過地質評估。中高行指出，選址屬於行政機關的規畫裁量，回饋補償也非法定要件，至於陰氣、抓交替等說法都屬個人主觀感受與宗教信仰，駁回許國成之訴。

納骨塔 高等行政法院

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

彰化潭墘國小反廢校聯盟打贏爭取復校 縣府：收到公文後研議

北市明星私中生「自學」被迫轉念公校 家長告輸教育局關鍵曝光

弱勢家庭無所適從…裝箱棄屍 悲劇何時了

川普凱旋門遮墓園視線 甘迺迪家族請法院阻止興建

相關新聞

高院前庭長盜查134筆個資 改判2年半

台灣高等法院前庭長陳貽男喪偶後想追女同事，登入戶役政等系統，偷查女法官、房客、醫師一三四筆個資，台北地院依偽造文書、個人資料保護法等五十八罪判他二年徒刑，緩刑三年。檢方上訴，台灣高等法院認為一審量刑未能充分反映整體不法與罪責，昨改判二年六月徒刑，不得緩刑。

「生不如死 」一村兩納骨塔 居民提告遭駁

彰化縣大城鄉頂庄村要蓋第二座納骨塔，頂庄反二塔自救會會長許國成擔心「死人比活人多」，提行政訴訟。許主張納骨塔是與陰曹地府相接的「極陰處所」，會聚集孤魂野鬼「抓交替」，也質疑金爐釀火災、土壤液化等問題，要求撤銷彰化縣政府的核准處分。台中高等行政法院認為許訴請撤銷原處分及訴願決定無理，判他敗訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。