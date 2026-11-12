「生不如死 」一村兩納骨塔 居民提告遭駁

彰化縣大城鄉頂庄村實際居住人口不到二百五十人，但要興建第二座納骨塔，居民曾到鄉公所抗議。聯合報系資料照

彰化縣大城鄉頂庄村要蓋第二座納骨塔，頂庄反二塔自救會會長許國成擔心「死人比活人多」，提行政訴訟。許主張納骨塔是與陰曹地府相接的「極陰處所」，會聚集孤魂野鬼「抓交替」，也質疑金爐釀火災、土壤液化等問題，要求撤銷彰化縣政府的核准處分。台中高等行政法院認為許訴請撤銷原處分及訴願決定無理，判他敗訴。

判決指出，大城鄉公所規畫在第六公墓興建第二納骨塔，預計增加一萬六千五百九十個骨灰骸存放位置，縣府在二○二五年二月核准。許國成住家距離預定地約二百九十八公尺。

許在訴狀中指活人屬陽氣、死人屬陰氣，陰氣可能損害健康。他說頂庄村實際居住人口不到二百五十人，新塔蓋好後，「生者數量絕對性少於死者」，村民「生不如死」，納骨塔會聚集孤魂野鬼抓交替，「動輒有發生意外喪命可能」，人們憂愁而無望，無法享有憲法保障的生存權、生命權、生理及心理機能保持完整不受任意侵害的健康權。

許國成也質疑現有納骨塔的開放式金爐多次引燃周邊雜草，焚燒金紙的灰燼隨東北季風飄散，新塔預定地又位在土壤液化高潛勢區，恐有塌陷之虞。他說，長年在公墓旁的農田推廣食農教育，民眾卻因忌諱不敢來參加體驗營，鄉內其他公墓禁葬後改建為公園，頂庄村卻一再蓋塔，公所給的補償竟只有「優先參與法會」。

台中高等行政法院認為該地在一九六九年就已編定為墳墓用地，依法不受距離限制，基地面積約一點八公頃，未達二公頃的環評標準，計畫書也已做過地質評估。中高行指出，選址屬於行政機關的規畫裁量，回饋補償也非法定要件，至於陰氣、抓交替等說法都屬個人主觀感受與宗教信仰，駁回許國成之訴。