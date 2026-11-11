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小心詐騙！假冒送國旗飄帶卻收運費 國民黨：已向警方備案

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涉嫌1票1000元買票 苗檢官聲請鄉民代表候選人父母羈押禁見獲准

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣某鄉栢姓鄉民代表候選人父母親，涉嫌以每票1000元買票，苗栗地檢署昨天拘提、傳喚及通知12人到案，檢察官偵訊後，今天聲請兩人羈押禁見獲准，諭知栢姓候選人5萬元交保，全案進一步偵辦中。

苗檢掌握情資，鄉民代表選舉涉及每票1000元買票，主任檢察官何建寬、檢察官陳雅譽昨天指揮頭份警察分局、竹南警察分局，及縣警局刑警大隊搜索2處，拘提、傳喚及通知12人到案說明，檢察官訊問後，認栢姓候選人父母涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准，諭知栢姓候選人5萬元交保。

苗檢籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。

苗栗縣某鄉栢姓鄉民代表候選人父母親，涉嫌以每票1000元買票，苗檢聲請兩人羈押禁見獲准，諭知栢姓候選人5萬元交保。聯合報系資料照
苗栗縣某鄉栢姓鄉民代表候選人父母親，涉嫌以每票1000元買票，苗檢聲請兩人羈押禁見獲准，諭知栢姓候選人5萬元交保。聯合報系資料照

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 賄選 檢察官

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