台中市黨部為不當黨產全案定讞 中市府將依法收回土地及建物

不當黨產處理委員會3年前認定國民黨台中市黨部的房地是國民黨不當取得的財產，處分移轉為當年出資的台中市政府所有，市府也已將產權登記為市府所有，國民黨提行政訴訟，一審判決國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院裁定駁回，全案定讞。台中市財政局表示，中市府將依法收回土地及建物。

財政局表示，已依不當黨產委員會2023年6月6日作成處分，將案關土地及建物移轉登記為台中市所有，並持續依規定收取占用使用補償金，未曾間斷。此案經最高行政法院駁回中國國民黨上訴，已告確定，將於收到法院裁判書後，依法辦理案關土地及建物後續收回事宜。

國民黨台中市黨部副主委陳明振批評，黨產會就是追殺國民黨的機構，我們就是執政黨司法迫害下的羔羊，目前黨部都有按時繳交租金。

黨產會指出，國民黨台中市黨部自1947年至1986年無償使用日據時期台中市役所建物作為辦公廳舍近40年，1984年認為台中市役所過於老舊、有遷建必要，便以國民黨基於黨務需求而成立的台中市民眾服務社名義，召集台中市長、台中市議會議長、台中市政府各局處官員商討辦公廳舍搬遷工作，並決議由市府提供經費及行政協助。

黨產會認定，台中市政府編列3500萬元作為搬遷補助費，台中市民眾服務社取得補助費用後，將其中1507萬餘元購買台中市黨部所在土地，餘款再用來興建建物，台中市民眾服務社2009年以買賣為名，將房地移轉登記給國民黨。

黨產會指出，台中市政府支付搬遷補助費，實際受益者為國民黨，而土地及建物為國民黨不當取得的財產，2023年6月命移轉為台中市政府所有。國民黨不服提訴願被駁，再提行政訴訟救濟，台中市政府事後將黨部產權登記為市府所有，並由財政局管理，另因案件訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金約12萬元。

2025年6月，台北高等行政法院認定黨產會處分沒有違誤，判國民黨敗訴，全案可上訴；國民黨提上訴，最高行政法院認為國民黨上訴是重述被一審不採信的主張，裁定駁回確定。