國民黨台中市黨部列不當黨產 收歸市有判決確定

行政院不當黨產處理委員會2023年認定國民黨台中市黨部現址土地及建物是不當黨產，應收歸市有。台中市政府地政局已將產權登記為市有，由財政局管理，國民黨不服出提行政訴訟，請求撤銷黨產會的處分，最高行政法院日前裁定駁回上訴，國民黨敗訴確定。

該案成為首件國民黨縣市黨部不當黨產成功收歸市有的案例。

黨產會今天表示，恭喜台中市民，這個裁定告訴大家，事實就是事實，台灣威權統治時期國民黨運用執政優勢不當取得的財產，終究應該歸還。

同時，黨產會表示，調查、追討不當黨產以推進轉型正義工程，恢復、深化自由民主憲政秩序的努力，尚未完工。在此也期待台中市政府，能夠以市民福祉為依歸，善加利用這筆本屬於全體台中市民的重要財產。